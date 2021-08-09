«Нафтогаз» запустив тарифний план «Комфортний сезон»: яка ціна та умови

Особливостями тарифу є необхідність платити за газ рівномірними частинами щомісяця

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» ввела новий тарифний план на опалювальний сезон. З 9 серпня для побутових клієнтів діє план «Комфортний сезон», повідомляє пресслужба компанії.

Як наголошується в повідомленні, особливостями тарифу є необхідність платити за газ рівномірними частинами щомісяця.

Ціна на газ в тарифному плані «комфортний сезон» зафіксована на рівні чинного річного тарифу – 7,96 грн/кубометр з ПДВ без вартості розподілу (доставки).

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта – відповідно до обсягу газу, який жителі конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (в період з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме – 1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Необхідний обсяг газу в опалювальний сезон розраховується враховуючи історичні дані про використання газу конкретним клієнтом і відповідно до його типу споживання, серед яких: тип «приготування їжі» (50 – 200 кубів газу на місяць), тип «приготування їжі та підігрів води» (150 – 500 кубометрів газу на місяць), а також тип «опалення» (800 – 20 тис. кубів газу на місяць).

Щомісячну оплату за газ потрібно зробити не пізніше 15 числа.

Тарифний план «комфортний сезон» діє протягом опалювального сезону – сім повних місяців: з 1 жовтня і до 30 квітня. Перехід на нову тарифну пропозицію можливий за умови відсутності заборгованості у клієнта. У будь-який період клієнт за бажанням може змінити тарифний план «Комфортний сезон», вибравши іншу доступну пропозицію від «Нафтогазу України».

Раніше ексміністр фінансів спрогнозував, що взимку тариф на газ зросте до 70%.

Нагадаємо, газопостачальні компанії оприлюднюють свої цінники на серпень. Як і три попередні місяці, у серпні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.