Ексміністр розкритикував прогноз уряду та пояснив, чому комуналка буде зростати на 25-30%

Вже цього року тарифи для населення на гарячу воду та опалення зростуть на 33%

В Україні платіжки за комуналку за рік збільшились на 56%

Міністерство економіки оприлюднило «Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки», який Кабінет міністрів схвалив наприкінці травня. У ньому йдеться про значне підвищення комунальних тарифів.

Цього року тарифи для населення на гарячу воду та опалення зростуть на 33%. Що стосується прогнозу на наступні три роки, то у 2022 році тарифи на тепло та гарячу воду зростуть ще на 6%, у 2023 та 2024 роках – ще на 5%. Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у 2021 році зростуть на 20%, у 2022 році – ще на 11%, у 2023 та 2024 роках – ще на 5%.

Чому тарифи знову зростають і до яких наслідків це приведе, розповів «Унн» міністр соціальної політики в 2016-2019 роках Андрій Рева.

«Це неправильний прогноз, тобто, на цей рік 33%, а на наступний 6% і ще наступні 5% чи 6%, усі розуміють, що це – абсолютно нереально. По факту ми бачимо, що за перші чотири місяці цього року комунальні платежі виросли на 35%. У багатоквартирних будинках і великих містах 80% комунальних платежів зростуть на 30%, тому що закінчується дія Меморандуму між урядом та Асоціацією міст України. Пам’ятаєте, коли у січні було підвищення тарифів на газ, то був підписаний Меморандум, що «Нафтогаз» буде фіксувати ціну на газ, не підвищувати. А держава мала компенсувати підприємствам ТКЕ надлишкову вартість газу, спожиту ТКЕ в минулому опалювальному сезоні», – заявив Рева.

Він додав, що уряд зобов’язався знайти 20 млрд гривень, щоб погасити цю різницю в тарифах.

«По факту нічого не зроблено. Вони планують зараз передати питання ціноутворення на гарячу воду і опалення місцевим органам влади. А їм тепер нічого не залишиться, як підіймати ціну», – пояснює Рева.

За словами ексміністра, варто готуватися до суттєвого підвищення комунальних тарифів і зростання бідності.

«Мене от ще який прогноз здивував, подивіться на прогноз зростання доходів людей, прогноз мінімальної заробітної плати на рівні 5-6% – розрив просто катастрофічний. Навіть якщо цей прогноз, який вони затвердили, буде фактично, то значить, що бідність в нашій країні буде зростати, що означає зростання боргів за ЖКП. Паралельно, якщо ви подивитеся на фінансування програми ЖКГ, вона скорочується, скорочується фінансування Пенсійного фонду. Тобто, абсолютно антисоціальна політика, і це призведе до дуже серйозних наслідків», – говорить Рева.

За його прогнозами, щорічне зростання до 2024 року комунальних тарифів буде мінімум 25-30%. Відповідно, доходи населення мають бути сплановані вище цього рівня, тому що крім зростання тарифів на ЖКП, ще ростуть ціни на продукти харчування.

«Тобто, не менше 30% потрібно планувати на зростання доходів людей, значить, соціальні програми мають фінансуватися в такій же пропорції, а вони їх скорочують. Якщо подивитися на бюджетну резолюцію, яку вони підготували, видно, що доходи людей будуть низькими, вони будуть зростати меншими темпами, ніж видатки людей», – додає ексміністр.

За словами Реви, тарифна проблема вирішується шляхом активної соціальної політики, форсованим зростанням зарплат та пенсій, платоспроможності людей.

«А вони витрачають гроші на «Велике будівництво», президентський університет, посадку дерев – на все, що завгодно. Згадаємо навіть ситуацію з обіцянками 22 тисяч гривень зарплати медикам. Тобто, справа не в тому, що немає грошей – на те, що їм цікаве, вони знаходять мільярди, а на соціальну політику – зменшують», – резюмує Рева.

Як відомо, в Україні платіжки за комуналку за рік збільшились на 56%. Такі дані оприлюднила Державна служба статистика України.