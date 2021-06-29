«Пряма норма закону». В НАЗК закликають Кабмін та «Нафтогаз» цього тижня звільнити Вітренка

Говорячи про важелі впливу на наглядову раду, Новіков розповів, що тут питання не у впливі, а в законодавстві про запобігання корупції

Голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли Кабмін та «Нафтогаз» припинять контракт з Юрієм Вітренком, який не має права його очолювати через норму закону про запобігання корупції.

«Ми чекаємо розгляду цього питання Кабінетом Міністрів, бо за законом прем’єр не мав права особисто розглядати цей припис та звертатися до суду, оскільки рішення приймалося урядом як колегіальним органом», – пояснив логіку подальших дій Новіков.

Він додав, що важливо, аби уряд виніс обговорення цього припису на своє засідання. «У разі нерозгляду такого звернення ми звернемося до цивільного суду, а не до ОАСК, з позовом про розірвання контракту «Нафтогазу» з Юрієм Вітренком. Також ми дочекаємося розгляду припису наглядовою радою «Нафтогазу», – підкреслив він.

Говорячи про важелі впливу на наглядову раду, Новіков розповів, що тут питання не у впливі, а в законодавстві про запобігання корупції. «Воно чітко визначає, що контракт, укладений у порушення вимог відповідної статті, а саме щодо особи, яка впливає на діяльність підприємства, припиняється. Тобто не треба навіть звертати увагу на статут «Нафтогазу», а тільки на пряму норму закону», – акцентував увагу очільник НАЗК.

Новіков підкреслив, що відповідно до закону «Про запобігання корупції», єдиним органом щодо застосування вимог цього закону є наше Агентство. «Тільки ми маємо можливість надавати відповідні приписи. Це не повноваження уряду, чи Вітренка, чи навіть президента», – наголосив він.

Новіков продовжив думку: «На днях відбулося засідання Організації економічного розвитку та співробітництва щодо запровадження стандартів корпоративного управління, де уряд ще раз підтвердив відданість цим стандартам. Тож ми сподіваємось, що наступного тижня Кабмін та «Нафтогаз» дотримаються цих стандартів і контракт з Вітренком припинять. При цьому у нас нема ніяких особистих претензій до Вітренка, просто є вимога закону, яка не може інакше трактуватися. Якщо уряд подасть приклад порушення закону, то це буде дуже небезпечний прецедент».

Очільник НАЗК підсумував, що це перший прецедент, коли взагалі винесений припис з такого приводу. «НАЗК за останній рік багато чого зробило вперше».

Додамо, що видання Kyiv Post в останньому щотижневому Бюлетені корпоративного управління, який робить Андрій Бойцун, один з ключових авторів української корпоративної реформи, описує кейс «Нафтогазу».

Зокрема, мова про те, що згідно із заявою голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд, наглядова рада компанії ініціює відсторонення Юрія Вітренка з посади за наказом НАЗК.