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    Думки вголос

    Тарифи продовжують стрімко зростати

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

    •  glavcom.ua
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    Тарифи продовжують стрімко зростати

    Ціна на газ продовжує летіти ракетою вгору, ціна на електроенергію незабаром здивує навіть бувалих

    А тепер про наше улюблене: тарифи, які обіцяли зменшити удвічі, продовжують стрімкий ріст!

    Тарифи на гарячу воду та опалення для населення цього року зростуть на 33%.

    Про це повідомляє Мінекономіки в Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

    Тарифи також збільшаться

    • 2022 році на 6%
    • 2023 року – на 5%
    • 2024-го – на 5%

    Вартість централізованого водопостачання та водовідведення збільшиться

    • 2021-го на 20%,
    • 2022 року – на 11%,
    • 2023-го – на 5%,
    • 2024 року – на 5%

    Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій подорожчає

    • у 2021-2022 роках - на 10%
    • 2023-го – на 5%
    • 2024 року – на 5%

    І це лише залізобетонний офіційний прогноз неминучого від влади.

    В реальності ціна на газ продовжує летіти ракетою вгору, ціна на електроенергію незабаром здивує навіть бувалих.

    І в подальші роки тренд на підвищення буде лише більшим.

    Це – ціна неефективності, енергозатратності, відсутності прозорого ціноформування і повальної корупції влади.

    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: газ тарифи Мінекономіки опалення водопостачання
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    Тарифи продовжують стрімко зростати