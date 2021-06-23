Тарифи продовжують стрімко зростати

Ціна на газ продовжує летіти ракетою вгору, ціна на електроенергію незабаром здивує навіть бувалих

А тепер про наше улюблене: тарифи, які обіцяли зменшити удвічі, продовжують стрімкий ріст!

Тарифи на гарячу воду та опалення для населення цього року зростуть на 33%.

Про це повідомляє Мінекономіки в Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

Тарифи також збільшаться

2022 році на 6%

2023 року – на 5%

2024-го – на 5%

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення збільшиться

2021-го на 20%,

2022 року – на 11%,

2023-го – на 5%,

2024 року – на 5%

Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій подорожчає

у 2021-2022 роках - на 10%

2023-го – на 5%

2024 року – на 5%

І це лише залізобетонний офіційний прогноз неминучого від влади.

В реальності ціна на газ продовжує летіти ракетою вгору, ціна на електроенергію незабаром здивує навіть бувалих.

І в подальші роки тренд на підвищення буде лише більшим.

Це – ціна неефективності, енергозатратності, відсутності прозорого ціноформування і повальної корупції влади.

Джерело: блог Володимира Омеляна

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