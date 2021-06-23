Тарифи продовжують стрімко зростати
Ціна на газ продовжує летіти ракетою вгору, ціна на електроенергію незабаром здивує навіть бувалих
А тепер про наше улюблене: тарифи, які обіцяли зменшити удвічі, продовжують стрімкий ріст!
Тарифи на гарячу воду та опалення для населення цього року зростуть на 33%.
Про це повідомляє Мінекономіки в Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.
Тарифи також збільшаться
- 2022 році на 6%
- 2023 року – на 5%
- 2024-го – на 5%
Вартість централізованого водопостачання та водовідведення збільшиться
- 2021-го на 20%,
- 2022 року – на 11%,
- 2023-го – на 5%,
- 2024 року – на 5%
Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій подорожчає
- у 2021-2022 роках - на 10%
- 2023-го – на 5%
- 2024 року – на 5%
І це лише залізобетонний офіційний прогноз неминучого від влади.
В реальності ціна на газ продовжує летіти ракетою вгору, ціна на електроенергію незабаром здивує навіть бувалих.
І в подальші роки тренд на підвищення буде лише більшим.
Це – ціна неефективності, енергозатратності, відсутності прозорого ціноформування і повальної корупції влади.
Джерело: блог Володимира Омеляна