Тарифи на електрику для бюджетних організацій не зміняться до кінця 2020 року– рішення НКРЕКП



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Відповідне рішення було прийняте на засідання комісії, яке відбулось 27 червня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла зміни до Порядку формування цін на універсальні послуги, якими, зокрема, регулятор передбачив можливість надання універсальної послуги для бюджетних організацій та інших споживачів, електроустановки яких мають потужність до 150 кВт на період до кінця 2020р. Це означає, що тарифи на електроенергію для бюджетних організацій залишаться на нинішньому рівні до кінця 2020 року.

Відповідне рішення було прийняте на засідання комісії, яке відбулось 27 червня.

«На перехідний період - з 1 січня 2019р по 31 грудня 2020р передбачена можливість постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги додатково бюджетним установам незалежно від договірної потужності та споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт», - зазначається в рішенні.

Згідно прийнятого рішення, універсальна послуга також поширюється на малих непобутових споживачів з приєднаною потужністю до 50 кВт.

Також регулятор прийняв формули, якими буде розраховуватися фіксована вартість універсальної послуги.

Довідка ExPro, дане рішення було прийняте на виконання норм ст. 63 закону «Про ринок електроенергії», яка зобов’язує постачальника універсальної послуги надавати її на його території побутовим та малим непобутовим споживачам (потужністю до 50 кВт). Крім того, в перехідних положеннях закону вказано, що універсальну послугу до кінця 2020р. також можуть отримувати споживачі з приєднаною потужністю до 150 кВт.

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати у відповідності до стандартів Європейського Союзу, почне працювати 1 липня 2019 року згідно Закону України «Про ринок електричної енергії».

На думку політолога Петра Олещука, запуск ринку без відтермінувань у визначений законом термін є першою вагомою перемогою нового Президента Володимира Зеленського, який не відхилився від курсу реформ, незважаючи на намагання тиску з боку олігархів.