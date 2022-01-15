Tesla дозволила лише одну криптовалюту для платежів

Виробник електрокарів Tesla почав продавати товари за Dogecoin

Американський виробник електрокарів Tesla почав приймати криптовалюту Dogecoin для оплати фірмових товарів із символікою бренду. Про це повідомляє сайт компанії.

Наголошується, що нині під час продажу подібних товарів до оплати приймається лише одна криптовалюта.

«Tesla приймає лише Dogecoin. Tesla не може отримувати або визначати будь-які інші цифрові активи», – йдеться у розділі «Підтримка».

На сайті компанії зазначено, що для покупки в магазині Tesla користувачам знадобиться налаштований гаманець Dogecoin.

Також у розділі уточнюється, що всі покупки через Dogecoin не підлягають поверненню, обміну або скасуванню.

У Tesla зробили висновок, що за транзакцію може братися комісія, залежно від того, де саме зберігає покупець свої Dogecoin.

До цього біткоїн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати. Однак згодом біктоїн відіграв падіння і стабілізувався на рівні 40 000 доларів за монету.

Нагадаємо, Ілон Маск одним жартом обвалив курс криптовалюти Dogecoin.