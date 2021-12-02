Тест на зв'язок з Коломойським. Нардеп розказав про тяжкий вибір, який робить президент

Якщо президент підпише законопроєкт №5600, він визнає зв’язок з конкретним олігархом – Цимбалюк

Законопроєкт №5600, який ухвалила Верховна Рада у другому читанні, змусить український бізнес йти у тінь через значне підвищення фіскального навантаження. Також там містяться норми, які свідчать про вибірковість та необ’єктивність влади у відношенні конкретних олігархів. Тому, якщо президент Володимир Зеленський не хоче підтвердити свій зв’язок з цим олігархом, то має ветувати законопроєкт. Таке переконання висловив народний депутат Михайло Цимбалюк.

«Влада вирішила знайти: а де є гроші? А давайте навантажимо українців! Тих, хто має землю, і на ній вирощує сільськогосподарську продукцію, давайте їм 1,5 тис. грн за гектар податку. Заробив 72 тис. в рік – давай будеш платити 19,5% податків. Українців заставлятимуть йти в тінь. Подорожчають не тільки продукти харчування, але й всі товари», – пояснив він у ефірі телеканалу «Україна 24».

Він також повідомив, що отримав звернення від експертів щодо дискримінації бізнесів, яку викликало зняття 97-ї поправки, у якій йшлося про рівне навантаження в залежності від світових цін на руду: після її відхилення рента для залізної руди виросла, а для марганцевої – залишилася без змін.

«Таким чином, одні металургійні комбінати, які належать у тому числі іноземним інвесторам, наприклад, «Криворіжсталь» – навантажили податком. Але якимось чином, невипадково, рента для марганцевої руди не змінилася. Бо ця руда належить представникам іншого олігарху», – пояснив Цимбалюк.

Він висловив переконання, що такий неоднаковий підхід до бізнесу в залежності від того, якому олігарху він належить, викличе подив у міжнародних партнерів України, як то ЄС, МВФ, керівництво США та міжнародні бізнес-асоціації.

«Фракція монобільшості поставила президента в дуже незручне становище. Він зараз має або ухвалити цей законопроект, а значить прив’язати себе конкретно до одного олігарха, і потрапити в незручне становище на міжнародній арені. А якщо він його поверне на доопрацювання – то тоді можна в це внести правки і поставити всіх виробників в рівні умови», – резюмував нардеп.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила у цілому законопроєкт №5600, яким підвищуються податки для ряду галузей. За оцінками економістів, якщо цей закон буде ухвалено, ціни на всі товари та послуги в Україні зростуть мінімум на 15%.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що народні депутати відхилили поправку №97 і вивели з-під підвищеного оподаткування марганцеві руди, які в Україні монопольно добуває олігарх Ігор Коломойський, через його зв’язок з президентом Володимиром Зеленським.