Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу

У законі прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі

Верховна Рада продовжила на рік до 31 грудня 2022 року строк дії особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Відповідний законопроєкт № 6343 підтримали 317 депутатів.

Згідно з нинішньою редакцією цього закону він набирає чинності тільки після проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях та визнання їх з боку ОБСЄ вільними і демократичними.

Особливий статус – це скорочена назва закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який Рада ухвалила ще у 2014 році й щороку продовжувала, однак фактично закон ніколи не діяв, бо для цього на окупованих територіях мали відбутися легітимні місцеві вибори за українським законодавством.

Закон визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях здійснюють винятково органи місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

У статті 10 закону прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі:

виведення незаконних збройних формувань;

гарантії вільного волевиявлення;

недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

До слова, «влада» окупованого Донецька зробила заяву щодо безробіття у місті.

Слід нагадати, що за підрахунками Східної правозахисної групи, 17,3 тис. працівників вугільної галузі з окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей змушені були виїхати на роботу до РФ.

Також раніше повідомлялося, що тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

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