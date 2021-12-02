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    Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу

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    Закон про Донбас підтримали 317 народних депутатів - Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу
    Закон про Донбас підтримали 317 народних депутатів
    фото з відкритих джерел

    У законі прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі

    Верховна Рада продовжила на рік до 31 грудня 2022 року строк дії особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Відповідний законопроєкт № 6343 підтримали 317 депутатів.

    Згідно з нинішньою редакцією цього закону він набирає чинності тільки після проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях та визнання їх з боку ОБСЄ вільними і демократичними.

    Особливий статус це скорочена назва закону Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який Рада ухвалила ще у 2014 році й щороку продовжувала, однак фактично закон ніколи не діяв, бо для цього на окупованих територіях мали відбутися легітимні місцеві вибори за українським законодавством.

    Закон визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях здійснюють винятково органи місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

    У статті 10 закону прописані умови, без виконання яких вибори на окупованих територіях неможливі:

    • виведення незаконних збройних формувань;
    • гарантії вільного волевиявлення;
    • недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

    До слова, «влада» окупованого Донецька зробила заяву щодо безробіття у місті.

    Слід нагадати, що за підрахунками Східної правозахисної групи, 17,3 тис. працівників вугільної галузі з окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей змушені були виїхати на роботу до РФ.

    Також раніше повідомлялося, що тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами.

    Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Верховна Рада ДНР ЛНР закон ОРДЛО самоврядування окуповані території
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    Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу