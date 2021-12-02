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    Думки вголос

    Путін не хоче говорити з Зеленським про мир на Донбасі

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Путін займається розвалом західних інституцій, і жодна нормалізація йому не потрібна - Путін не хоче говорити з Зеленським про мир на Донбасі
    Путін займається розвалом західних інституцій, і жодна нормалізація йому не потрібна

    Заява про зустріч з Путіним – піар Зеленського

    Мовою оригіналу

    Сегодня утром говорили на канале «Дождь» о заявлении Зеленского по поводу готовности встретиться с Путиным.

    Считаю, такую встречу нереалистичной. Просто потому, что позиции Украины и России – сегодня просто диаметральны. Нет даже повестки вокруг которой можно проводить такую встречу.

    Это предложение Зеленского – скорее, пиар (внешний и внутренний). Внешний – чтобы показать, что Россия субъект агрессии. Внутренний – чтобы продолжать демонстрировать своим избирателям готовность достигать мира (быстрый мир – это было одно из ожиданий, сформированным Зеленским во время избирательной кампании 2019 года).

    Путин сегодня не собирается говорить ни про какой мир на Донбассе. Он занимается развалом западных институций, и никакая нормализация ему не нужна.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія Донбас Путін Володимир Зеленський
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    Путін не хоче говорити з Зеленським про мир на Донбасі