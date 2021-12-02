Путін не хоче говорити з Зеленським про мир на Донбасі

Заява про зустріч з Путіним – піар Зеленського

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Сегодня утром говорили на канале «Дождь» о заявлении Зеленского по поводу готовности встретиться с Путиным.

Считаю, такую встречу нереалистичной. Просто потому, что позиции Украины и России – сегодня просто диаметральны. Нет даже повестки вокруг которой можно проводить такую встречу.

Это предложение Зеленского – скорее, пиар (внешний и внутренний). Внешний – чтобы показать, что Россия субъект агрессии. Внутренний – чтобы продолжать демонстрировать своим избирателям готовность достигать мира (быстрый мир – это было одно из ожиданий, сформированным Зеленским во время избирательной кампании 2019 года).

Путин сегодня не собирается говорить ни про какой мир на Донбассе. Он занимается развалом западных институций, и никакая нормализация ему не нужна.

Джерело: блог Олесі Яхно

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