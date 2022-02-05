Топ-10 агрокомпаній, які отримують найбільше відшкодування ПДВ: дані за січень

Державна казначейська служба оприлюднила цифри поверненого сільгоспкомпаніям ПДВ

Найбільшим одержувачем відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) за січень 2021 р. стала компанія «Нібулон», сума відшкодування склала 1 212,4 млн грн. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передає Latifundist.com.

За даними, до ТОП-10 одержувачів відшкодування ПДВ в агросекторі за січень увійшли такі компанії:

«Нібулон» – 1 212,4 млн грн; «Кернел-Трейд» (входить у «Кернел») – 897,9 млн грн; COFCO Agri Ukraine – 626,6 млн грн; «АДМ Юкрейн» – 590,3 млн грн; «Сантрейд» («Бунге Україна») – 459,1 млн грн; «Каргілл» – 412 млн грн; «ЛДК Україна» – 399 млн грн; «Дніпроазот» – 309 млн грн. «Олам Україна» – 278 млн грн; «Дельта Вілмар Україна» – 267,7 млн грн.

ерше місце серед агрокомпаній із повернення податку на додану вартість (ПДВ) в Україні за листопад посів СП «Нібулон» . Компанія отримала 1,22 млрд грн. відшкодувань з бюджету. До слова, п

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року набув чинності закон №5600, яким удосконалено положення Податкового кодексу України у частині, що стосується загальних питань адміністрування податків на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, додану вартість та інших. Окрім цього, Мінфін вніс зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ. Його, зокрема, приведено у відповідність до Закону №1525-IX щодо реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації як платників ПДВ осіб-нерезидентів.

Як раніше повідомлялося, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.