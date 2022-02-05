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    Економіка та фінанси

    Податківці підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи «Метінвест»

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    Податкові органи підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах Групи &laquo;Метінвест&raquo; - Податківці підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи «Метінвест»
    Податкові органи підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах Групи «Метінвест»
    фото: metinvestholding.com

    Правоохоронні органи 1 лютого провели обшуки на підприємствах групи через нібито податкові порушення

    Податкові органи підтвердили відсутність заборгованості на Північному, Інгулецькому і Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах групи компаній «Метінвест», на яких правоохоронні органи проводили обшуки 1 лютого через нібито податкові порушення. Про це повідомляється в листах Східного міжрегіонального управління, Головного управління Дніпропетровської та Головного управління Кіровоградської областей Державної податкової служби України, які опинилися в розпорядженні Уніан.

    Група компаній «Метінвест» з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств у 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків і зборів, що в 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.

    Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» на вимогу податкової служби, яка заднім числом нарахувала компанії неправомірні податки. Компанія подала позов до суду, і виграла процес.

    Проте, попри доведену судом неправомірність тиску, податкова з тими ж вимогами влаштувала перевірки на ГОКах компанії «Метінвест» у Кривому Розі, залучивши до перевірок правоохоронні органи і навіть СБУ.

    Теги: СБУ податки Офіс Генерального прокурора
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    Податківці підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи «Метінвест»