Податківці підтвердили відсутність податкової заборгованості на підприємствах групи «Метінвест»

Правоохоронні органи 1 лютого провели обшуки на підприємствах групи через нібито податкові порушення

Податкові органи підтвердили відсутність заборгованості на Північному, Інгулецькому і Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах групи компаній «Метінвест», на яких правоохоронні органи проводили обшуки 1 лютого через нібито податкові порушення. Про це повідомляється в листах Східного міжрегіонального управління, Головного управління Дніпропетровської та Головного управління Кіровоградської областей Державної податкової служби України, які опинилися в розпорядженні Уніан.

Група компаній «Метінвест» з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств у 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків і зборів, що в 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг» на вимогу податкової служби, яка заднім числом нарахувала компанії неправомірні податки. Компанія подала позов до суду, і виграла процес.

Проте, попри доведену судом неправомірність тиску, податкова з тими ж вимогами влаштувала перевірки на ГОКах компанії «Метінвест» у Кривому Розі, залучивши до перевірок правоохоронні органи і навіть СБУ.