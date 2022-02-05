Стало відомо, скільки грошей приніс до бюджету військовий збір за вісім років

За вісім років військовий збір приніс бюджету 132 мільярди гривень

У 2021 році військового збору отримано 28,6 млрд грн

З моменту впровадження військового збору у 2014 році, надходження за ним до бюджету склали 131,9 млрд гривень. Про це йдеться у відповіді Державної казначейської служби на запит неурядової організації StateWatch.

«Загалом за час існування військового збору, державна скарбниця поповнилася на 131,9 млрд грн без чітко визначених пріоритетів на потреби оборони», – йдеться в повідомленні.

StateWatch зазначила, що у 2014 році (із серпня) військового збору отримано 2,5 млрд грн, за 2015 рік – 9,2 млрд грн, 2016 рік – 11,5 млрд грн, 2017 рік – 15,1 млрд грн, 2018 рік – 18,7 млрд грн, 2019 рік – 22,4 млрд грн, 2020 рік – 23,9 млрд грн і за 2021 рік – 28,6 млрд грн.

При цьому надходження військового збору зараховуються не на потребу Збройних Сил України напряму, а до загального державного бюджету.

«Надходження військового збору відповідно до частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України зараховуються до загального фонду і спрямовуються на здійснення видатків згідно бюджетних призначень, встановлених законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», – підтверджують у Казначействі.

Нагадаємо, військовий збір було введено в 2014 році для фінансування Збройних сил України. Цим податком обкладаються доходи фізичних осіб на території України. Ставка військового збору складає 1,5% від нарахованої заробітної плати.

До слова, слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника одного з територіальних управлінь Міністерства оборони України, який допустив розкрадання державного майна на 10,5 млн гривень.