Результати боротьби зі «скрутками» ПДВ – плюс 10 мільярдів в системі, – Данило Гетманцев

«Це означає, що «схемного» кредиту в системі все менше»

За останні півтора місяці поповнення платниками ліміту для реєстрації накладних в системі електронного адміністрування ПДВ у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 10 млрд. грн. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«У результаті протидії податковою системним зловживанням з ПДВ за звітний період (1.12.21 – 15.01.22) поповнення платниками ліміту в СЕА ПДВ становить 53,2 млрд. грн., або +10 млрд. грн. у порівнянні з минулим роком», – зазначив депутат.

Данило Гетманцев пов’язує це з тим, що Податкова служба (яку у грудні 2021 року очолила Тетяна Кірієнко, – ред.) активізувала боротьбу з фіктивними податковими накладними.

«Це означає, що «схемного» кредиту в системі все менше, а для здійснення діяльності (реєстрації накладних) платники заводять до системи «живі» гроші», – наголосив голова парламентського комітету.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року набув чинності закон №5600, яким удосконалено положення Податкового кодексу України у частині, що стосується загальних питань адміністрування податків на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, додану вартість та інших. Окрім цього, Мінфін вніс зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ. Його, зокрема, приведено у відповідність до Закону №1525-IX щодо реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації як платників ПДВ осіб-нерезидентів.