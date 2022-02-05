У скільки Україні обійшлася пандемія коронавірусу: приголомшлива сума

Найбільше було витрачено на надання послуг екстреної та стаціонарної медицини

У Раді назвали видатки на боротьбу з Covid-19

Наразі пандемія Covid-19 коштувала українському бюджету 100 млрд грн витрат на медицину. Про це повідомив у Telegram експерт із питань реформи медицини, народний депутат України IX скликання від партії «Слуга народу», Михайло Радуцький.

За словами Радуцького, звіт Мінфіну про загальні витрати держбюджету на боротьбу з коронавірусом говорить про те, що у 2021 році на боротьбу з епідемією було витрачено 46,4 млрд грн. При цьому найбільше було витрачено на надання послуг екстреної та стаціонарної медицини (22,4 млрд грн). Також велику суму витратили на закупівлю вакцин (11,4 млрд грн).

При цьому у 2020 році на боротьбу з пандемією було витрачено 23,8 млрд грн із «ковідного» фонду та 21 млрд із фінансування НСЗУ. Загалом за рік було витрачено млрд грн. Зокрема, було профінансовано виплату надбавок медикам на 5,5 млрд грн.

Отож за два роки Україна витратила на боротьбу з коронавірусом величезні за мірками нашої країни кошти – понад 100 млрд грн.

«Якщо додати витрати за іншими бюджетними програмами, як, наприклад, забезпечення медичних закладів кисневими станціями, виплату лікарняних, субвенцію місцевим бюджетам, підтримку бізнесу, який зазнав збитків під час пандемії, то сума виходить ще більшою», – додав Радуцький.

Щодо поточного року, то зараз у Держбюджеті на боротьбу з коронавірусом передбачено 22 млрд грн, не рахуючи 2,6 млрд на вакцини.

Нагадаємо, головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.

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