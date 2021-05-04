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    Названо найкращих бійців ММА без урахування вагових категорій

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    Камару Усман очолив рейтинг найсильніших бійців - Названо найкращих бійців ММА без урахування вагових категорій
    Камару Усман очолив рейтинг найсильніших бійців
    Фото з відкритих джерел

    Очолив рейтинг чемпіон UFC напівсередньоваговик Камару Усман

    Кабельний спортивний телеканал ESPN представив рейтинг найкращих діючих бійців змішаного стилю без урахування вагових категорій.

    На думку журналістів, найсильнішим спортсменом є чемпіон UFC у напівсередній вазі Камару Усман. На другому місці розташувався Джон Джонс, який, в свою чергу, є найкращим бійцем, згідно з рейтингом UFC. Третій рядок займає Ісраель Адесанья, що утримує пояс чемпіона UFC у середній вазі.

    За ними розташувалися Френсіс Нган, Олександр Волкановскі, Ян Блаховіч, Дейвісон Фігейреду, Дастін Пор’є і Макс Холлоуей. Десятий рядок рейтингу розділили Петро Ян і Роберт Уіттакер.

    Чинний чемпіон UFC у найлегшій вазі американець Алдджемейн Стерлінг до рейтингу не увійшов.

    Тим часом в UFC з’явився кандидат на нокаут року. Яскраву перемогу над Домініком Реєсом здобув чех Іржи Прохазка (відео).

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    Теги: рейтинг ММА UFC
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