Названо найкращих бійців ММА без урахування вагових категорій
Очолив рейтинг чемпіон UFC напівсередньоваговик Камару Усман
Кабельний спортивний телеканал ESPN представив рейтинг найкращих діючих бійців змішаного стилю без урахування вагових категорій.
На думку журналістів, найсильнішим спортсменом є чемпіон UFC у напівсередній вазі Камару Усман. На другому місці розташувався Джон Джонс, який, в свою чергу, є найкращим бійцем, згідно з рейтингом UFC. Третій рядок займає Ісраель Адесанья, що утримує пояс чемпіона UFC у середній вазі.
За ними розташувалися Френсіс Нган, Олександр Волкановскі, Ян Блаховіч, Дейвісон Фігейреду, Дастін Пор’є і Макс Холлоуей. Десятий рядок рейтингу розділили Петро Ян і Роберт Уіттакер.
Чинний чемпіон UFC у найлегшій вазі американець Алдджемейн Стерлінг до рейтингу не увійшов.
Тим часом в UFC з’явився кандидат на нокаут року. Яскраву перемогу над Домініком Реєсом здобув чех Іржи Прохазка (відео).
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