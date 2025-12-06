Головна Гроші Економіка
Україна має повністю відмовитися від цінових обмежень на ринку електроенергії – Верещинська

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Україна має повністю відмовитися від цінових обмежень на ринку електроенергії – Верещинська
Питання прайс-кепів залишається предметом дискусії ще з моменту запуску нового ринку електроенергії
фото: depositphotos.com

Прайс-кепи несумісні з лібералізованою моделлю ринку електроенергії – Верещинська

Україна взяла на себе чітке зобов’язання відмовитися від прайс-кепів і перейти до повністю лібералізованої моделі ринку електроенергії. Про це заявила директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська, коментуючи тривалу дискусію про необхідність перегляду механізмів цінового регулювання.

За її словами, питання прайс-кепів залишається предметом дискусії ще з моменту запуску нового ринку електроенергії.

«Це дуже довга, насправді, вже дискусія, яка триває ще з моменту, ще з 19-го року, насправді», – нагадала директорка Європейсько-українського енергетичного агентства.

Вона підкреслила, що ринкові механізми несумісні з будь-яким типом цінових обмежень: «Все просто. Україна має мати лібералізований ринок електроенергії. На лібералізованому ринку електроенергії можуть бути лише ринкові механізми. Щось, що є, має в своїй назві цінове обмеження… Це не є ринковим механізмом».

Верещинська зазначила, що хоча існування прайс-кепів у минулому мало свої об’єктивні причини, сьогодні Україна рухається в бік євроінтеграції й повинна відповідати вимогам ЄС.

«Ми, наприклад, як асоціація, виступаємо завжди за лібералізацію і повну євроінтеграцію в енергетичному секторі. Тому, звісно, що ми вже давно говоримо з регулятором про те, що треба позбутися цінових обмежень або, принаймні, встановити їх на настільки високому або низькому рівні», – сказала вона.

Директорка Європейсько-українського енергетичного агентства звернула увагу, що нинішня рамка цінових обмежень фактично впливає на ринкову конкуренцію: «Тому що ці нові обмеження є мінімальний прайс-кеп і є максимальний прайс-кеп. Ми кажемо про те, що цю рамку треба настільки розширити, щоб вона, принаймні, не так сильно впливала на ринкову взаємодію між учасниками».

Верещинська також підкреслила, що відмова від прайс-кепів не лише рекомендація Єврокомісії, а й зобов’язання України в межах програми Ukraine Facility.

«Відмова від цінових обмежень у нас також закладена і в план, який підв'язаний під «Ukraine Facility». Тому, власне, Україна вже взяла на себе зобов'язання від них відмовитись. Це станеться», – наголосила вона.

Раніше аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова заявила, що обмеження на ринку електроенергії, зокрема граничні ціни, залишаються одним із ключових факторів, що впливають на імпорт та формування ціни в Україні.

