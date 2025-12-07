Українську компанію відзначено нагородою European Excellence Awards

ДТЕК отримав нагороду European Excellence Awards за проєкт «Битва за світло»

Компанія ДТЕК отримала нагороду European Excellence Awards за комунікаційний проєкт «Битва за світло». Про це йдеться в повідомленні European Excellence Awards.

«Жодна енергетична система в сучасній історії не зазнавала таких масових атак російських ракет і дронів, як українська. Команда ДТЕК привезла до центру Києва 40-тонний трансформатор, знищений під час удару по тепловій електростанції, і перетворила його на арт-об'єкт», – йдеться в ньому.

Зазначається, що метою цієї інсталяції було показати мільйонам українців, які наслідки енергетичного терору росіян.

Раніше комунікаційна кампанія ДТЕК Ріната Ахметова про стійкість української енергетики отримала золото та срібло на AMEC Awards 2025 у Лондоні.