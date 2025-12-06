Шанси на відстрочку CBAM високі, але уряд має діяти швидко – директор GMK Center

Експерт підкреслив, що питанням CBAM фактично ніхто не займався протягом тривалого часу

Україна може отримати відстрочку дії механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), однак лише за умови активної та швидкої роботи уряду. Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

За його словами, в Євросоюзі Україну розглядають як майбутнього члена блоку, що підсилює аргументи на користь тимчасового пом’якшення умов.

Водночас експерт підкреслив, що питанням CBAM фактично ніхто не займався протягом тривалого часу.

«Зараз це питання розглядається, і є надія, що рішення ухвалять до кінця грудня», – говорить Зінченко.

Він також наголосив, що обсяги українського експорту до ЄС не становлять загрози для європейської промисловості.

За його словами, загальне споживання сталі у ЄС у 2024 році досягло 127 млн тонн, тоді як імпорт з України склав лише 3,4 млн тонн.

Україна, за оцінкою експерта, не є проблемою для європейських виробників у порівнянні з великими постачальниками з Туреччини чи Китаю.

Раніше голова підкомітету з питань промислової політики Верховної Ради Муса Магомедов наголосив, що Мінекономіки вже веде перемовини з Європейською комісією, однак формального рішення наразі немає. І це створює критичні ризики, адже до запуску механізму залишилися лічені тижні.