«Метінвест» спрямував 5,2 млрд грн на підтримку Сил оборони України від початку повномасштабної війни

Новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Метінвест» спрямував 5,2 млрд грн на підтримку Сил оборони України від початку повномасштабної війни
Сталь «Метінвесту» перетворилася на елемент оборони вже у перші дні війни
фото: metinvestholding.com

Підземні шпиталі, криївки та дрони: внесок металургійного холдингу Ахметова у підтримку Сил Оборони склав вже 5,2 млрд грн

Група «Метінвест» спрямувала 5,2 млрд грн на підтримку Сил оборони України від початку повномасштабної війни. Допомога надається безоплатно в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова. Загальний обсяг внеску компанії у підтримку держави склав 9,72 млрд грн. Про це йдеться у звіті «Метінвесту», опублікованому до Дня захисника.  

«Щодня захисники, серед яких і тисячі працівників «Метінвесту», віддають найцінніше заради майбутньої перемоги України. Саме тому в умовах війни компанія зосереджена на ключовій місії: підтримувати національну економіку та посилювати оборонні спроможності держави», – каже генеральний директор групи Юрій Риженков.

Сталь «Метінвесту» перетворилася на елемент оборони вже у перші дні війни: компанія налагодила виробництво мобільних укриттів-криївок із хвилястої сталі. З початку вторгнення ЗСУ отримали 805 таких конструкцій, а також нові командні пункти й підземні шпиталі.

Цьогоріч завершено будівництво другого медичного пункту шпиталю NATO Role 2, на який спрямовано понад 21 млн грн. Тим часом перший підземний шпиталь вже допоміг врятувати понад 6 000 військових. Також «Метінвест» збудував перший в Україні підземний навчальний хаб та цивільний сталевий бункер «Цитадель» у Бородянці.

Окремо компанія реалізує ряд проєктів, спрямованих на захист техніки: вона передала бійцям вже 300 металевих екранів для бойової техніки, включно з Abrams та Bradley, та тритонний панцир для комплексу Patriot. Крім того, воїни отримують «ловців Ланцетів», протимінні трали, мобільні багі, мінібастіони, бронежилети та інші вироби для військових.

Разом із військовими «Метінвест» зводить лінії оборони: на Донецькому та Запорізькому напрямках побудовано понад 200 км фортифікацій. 

Компанія забезпечила Сили оборони понад 8 230 розвідувальними дронами, 2 000 тепловізорами та засобами оптики, 875 одиницями комунікаційного обладнання, 450 системами резервного живлення та 705 автомобілями. Для транспорту виділено 1,53 млн літрів пального. Одна з останніх великих партій допомоги Нацгвардії – системи радіоелектронного захисту загальною вартістю 30,8 млн грн.

Також «Метінвест» передав військовим 31 500 аптечок і турнікетів та спрямував майже 26 млн грн на розвиток тактичної медицини в партнерстві з фондом PULSE.

Після повернення з фронту «Метінвест» забезпечує військовослужбовців комплексною програмою адаптації. На підприємства вже повернулися понад 1 000 ветеранів, а загалом у лавах оборони служили більш ніж 10,5 тис. співробітників. Ветеранам компанія пропонує працевлаштування, перекваліфікацію та навчання в «Метінвест Політехніці», психологічну та фізичну реабілітацію, розширене медстрахування.

У регіонах присутності «Метінвесту» працюють ветеранські центри та ініціативи, зокрема програма реабілітації «Вільні хвилі» у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському, а також платформа «Спілкуй. Ветеран». Програма підтримки ветеранів «Метінвесту» отримала високу оцінку незалежних експертів в Україні та за кордоном.

Теги: ветеран будівництво навчання фронт

