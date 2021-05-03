Другий Октоберфест поспіль скасовано в Німеччині через пандемію

Останній повноцінний пивний фестиваль відбувся у Німеччині в 2019 році

Премʼєр-міністр Баварії прийняв відповідне рішення «з важким серцем»

У Німеччині прийняли рішення про скасування фестивалю пива Октоберфест через незадовільну ситуацію із розповсюдженням коронавірусу. З такою заявою виступили в понеділок прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер і бургомістр Мюнхена Дітер Райтер, повідомляє «Інтерфакс».

«З важким серцем після серйозних роздумів прийнято рішення про скасування», – сказав Зедер журналістам за підсумками консультацій, у яких взяли участь бургомістри ключових міст Баварії.

За його словами, відповідальність за здоров'я громадян переважила, і рішення було прийнято «в інтересах усього населення».

Октоберфест щорічно збирає в Мюнхені близько 6 млн відвідувачів. У 2019 вони випили 7,3 млн літрових кухлів пива, з'їли 124 бики і 29 телят. Це був останній фестиваль перед пандемією коронавірусу в ФРН.

У 2020 році влада Мюнхену не лише скасувала традиційне святкування пивного фестивалю Октоберфест, але й заборонила алкоголь для запобігання «замінників» цього заходу.

Нагадаємо, що Єврокомісія сьогодні запропонувала полегшити вʼїзд до країн ЄС громадянам інших держав при наявності довідки про щеплення сертифікованими в Європі вакцинами.