Другий Октоберфест поспіль скасовано в Німеччині через пандемію
Премʼєр-міністр Баварії прийняв відповідне рішення «з важким серцем»
У Німеччині прийняли рішення про скасування фестивалю пива Октоберфест через незадовільну ситуацію із розповсюдженням коронавірусу. З такою заявою виступили в понеділок прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер і бургомістр Мюнхена Дітер Райтер, повідомляє «Інтерфакс».
«З важким серцем після серйозних роздумів прийнято рішення про скасування», – сказав Зедер журналістам за підсумками консультацій, у яких взяли участь бургомістри ключових міст Баварії.
За його словами, відповідальність за здоров'я громадян переважила, і рішення було прийнято «в інтересах усього населення».
Октоберфест щорічно збирає в Мюнхені близько 6 млн відвідувачів. У 2019 вони випили 7,3 млн літрових кухлів пива, з'їли 124 бики і 29 телят. Це був останній фестиваль перед пандемією коронавірусу в ФРН.
У 2020 році влада Мюнхену не лише скасувала традиційне святкування пивного фестивалю Октоберфест, але й заборонила алкоголь для запобігання «замінників» цього заходу.
Нагадаємо, що Єврокомісія сьогодні запропонувала полегшити вʼїзд до країн ЄС громадянам інших держав при наявності довідки про щеплення сертифікованими в Європі вакцинами.
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