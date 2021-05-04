Під час протестів в Колумбії затримали понад 430 осіб

Під час протестів постраждали 846 осіб, в тому числі 540 поліцейських

Поліція Колумбії затримала понад 430 осіб під час протестів, які протягом декількох днів проходили в країні. Про це в понеділок повідомив міністр національної оборони південноамериканської республіки Дієго Молано.

«Нам вдалося затримати 431 людини», – написав Молано на своїй сторінці в Twitter.

Міністр додав, що під час протестів постраждали 846 осіб, в тому числі 540 поліцейських.

Hemos logrado 431 capturas. En Cali, en 3 días, recibimos 600 denuncias. Necesitamos esa colaboración ciudadana a través de la línea 323-2729668. Confíen en los militares y policías, ¡denunciemos a los vándalos! pic.twitter.com/5oIo5CvOqt — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 3, 2021

З середи по всій Колумбії проходять маніфестації проти податкової реформи. Заворушення зафіксовані в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах. У п’ятницю уряд погодився внести зміни в реформу, однак протести продовжилися.

На початку травня президент Колумбії Іван Дуке наказав направити військових в міста, в яких тривають акції протесту проти податкової реформи, що супроводжуються вандалізмом і порушеннями громадського порядку.

Президент Колумбії Іван Дуке заявив 2 травня, що скасує запропоновану податкову реформу після жорстоких протестів і широкої опозиції законодавців. При цьому він наполягає, що реформа все ще необхідна для забезпечення фінансової стабільності.