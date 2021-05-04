  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Під час протестів в Колумбії затримали понад 430 осіб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час протестів в Колумбії затримали понад 430 осіб - Під час протестів в Колумбії затримали понад 430 осіб
    Під час протестів в Колумбії затримали понад 430 осіб
    Фото з відкритих джерел

    Під час протестів постраждали 846 осіб, в тому числі 540 поліцейських

    Поліція Колумбії затримала понад 430 осіб під час протестів, які протягом декількох днів проходили в країні. Про це в понеділок повідомив міністр національної оборони південноамериканської республіки Дієго Молано.

    «Нам вдалося затримати 431 людини», – написав Молано на своїй сторінці в Twitter.

    Міністр додав, що під час протестів постраждали 846 осіб, в тому числі 540 поліцейських.

    З середи по всій Колумбії проходять маніфестації проти податкової реформи. Заворушення зафіксовані в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах. У п’ятницю уряд погодився внести зміни в реформу, однак протести продовжилися.

    На початку травня президент Колумбії Іван Дуке наказав направити військових в міста, в яких тривають акції протесту проти податкової реформи, що супроводжуються вандалізмом і порушеннями громадського порядку.

    Президент Колумбії Іван Дуке заявив 2 травня, що скасує запропоновану податкову реформу після жорстоких протестів і широкої опозиції законодавців. При цьому він наполягає, що реформа все ще необхідна для забезпечення фінансової стабільності.

    Теги: міністр Twitter президент час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies