Трамп пригрозив Мексиці санкціями на 500 мільярдів доларів
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Трамп знову попередив, що може закрити південний кордон США
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Мексиці багатомільярдними санкціями і підвищенням мит на вироблені в Мексиці автомобілі.
Про це він написав у своєму Twitter.
Так, Трамп знову попередив, що може закрити південний кордон США.
«Мексика, вперше за багато десятиліть, свідомо затримує нелегалів на своєму південному кордоні. Великий потік зупиниться. Однак, якщо з якої-небудь причини Мексика припинить затримувати і повертати нелегалів туди, звідки вони приїхали, США будуть змушені на 25% підвищити мита на всі автомобілі, вироблені в Мексиці і відправлені через кордон до нас. Якщо це не спрацює, я закрию кордон», - написав американський лідер.
Глава США також розглядає і введення економічних санкцій на 500 млрд доларів.
«Також я розглядаю введення економічних санкцій на 500 мільярдів доларів за незаконні наркотики, які провозяться контрабандою через Мексику і через наш південний кордон... Я прямую до південного кордону, щоб показати частину нової стіни! Вирушаю», - зазначив Трамп.
Нагадаємо, 29 березня президент США Дональд Трамп пригрозив наступного тижня закрити кордон з Мексикою.
Він уточнив, що готовий закрити кордон із Мексикою, якщо у нього не вийде добитися певних кроків від мексиканської влади і Конгресу США.
Раніше Трамп погрожував повністю закрити американсько-мексиканський кордон, якщо наплив незаконних мігрантів з території Мексики не зменшиться
Джерело: Еспресо ТВ