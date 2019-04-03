Трамп розповів, за яких умов закриє кордон з Мексикою



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Президент США Дональд Трамп

Рішення Трампа буде залежати від декількох факторів

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий закрити кордон із Мексикою, якщо у нього не вийде добитися певних кроків від мексиканської влади і Конгресу США.

Про це повідомляє у вівторок, 2 квітня, видання The Hill.

«Я ще не оголосив про цей намір. Але я готовий це зробити», - сказав Трамп, відповідаючи на питання журналістів про плани щодо повного або часткового закриття кордону США з Мексикою.

За словами президента, його рішення із цього питання буде залежати від декількох факторів. Зокрема, Трамп має намір домогтися від Мексики жорсткої політики стосовно іммігрантів, які хочуть у США, а також прийняття більш серйозного імміграційного законодавства з боку Конгресу.

«Якщо згоду із цього питання не буде досягнуто в Конгресі, то кордон буде закрито. Це 100%», - додав він.

Напередодні стало відомо, що адміністрація Трампа прискорить повернення нелегальних мігрантів в Мексику.

Нагадаємо, 29 березня президент США Дональд Трамп пригрозив наступного тижня закрити кордон з Мексикою.

Раніше Трамп погрожував повністю закрити американсько-мексиканський кордон, якщо наплив незаконних мігрантів з території Мексики не зменшиться.

Нагадаємо, Сенат і Палата представників США цього місяця більшістю голосів ухвалили резолюцію, яка зупиняє дію указу Трампа про надзвичайний стан на південному кордоні США. Проте 15 березня президент Трамп вперше за свою каденцію в Білому домі скористався правом вето, щоби заблокувати ініціативу законодавців.

Згодом палата представників Конгресу США на чолі з демократичною спробувала подолати вето президента, але не змогла набрати достатню кількість голосів для цього.