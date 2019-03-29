Трамп пригрозив наступного тижня закрити кордон з Мексикою



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Президент США Дональд Трамп

Трамп зауважив, що Мексика впродовж багатьох років багатіла за рахунок США

Президент США Дональд Трамп заявив, що закриє кордон або великі ділянки кордону, якщо Мексика не зупинить усю нелегальну імміграцію в США

Про це він написав у своєму Twitter.

Президент Сполучених Штатів Америки пригрозив Мексиці закриттям кордону наступного тижня.

«Демократи дали нам найслабші імміграційні закони в світі. У Мексики сильніші, вони заробляють більш ніж 100 мільярдів доларів на Сполучених Штатах. Тому Конгрес повинен змінити наші слабкі імміграційні закони зараз, а Мексика повинна зупинити проникнення нелегалів у США через свою країну і наш південний кордон», - написав Трамп.

Він зауважив, що Мексика впродовж багатьох років багатіла за рахунок США.

«Якщо Мексика негайно не зупинить усю нелегальну імміграцію в США через південний кордон, я закрию кордон або великі ділянки кордону наступного тижня. Мексиці було б дуже просто зробити це, але вони просто беруть наші гроші і продовжують «балачки». До того ж, ми втрачаємо з ними стільки грошей, особливо коли нас втягують у наркоторгівлю. Тож закриття кордону було б хорошим рішенням» - додав президент США.

Раніше Трамп погрожував повністю закрити американсько-мексиканський кордон, якщо наплив незаконних мігрантів з території Мексики не зменшиться.

Нагадаємо, Сенат і Палата представників США цього місяця більшістю голосів ухвалили резолюцію, яка зупиняє дію указу Трампа про надзвичайний стан на південному кордоні США. Проте 15 березня президент Трамп вперше за свою каденцію в Білому домі скористався правом вето, щоби заблокувати ініціативу законодавців.

Згодом палата представників Конгресу США на чолі з демократичною спробувала подолати вето президента, але не змогла набрати достатню кількість голосів для цього.