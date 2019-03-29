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    Трамп погрожує закрити південний кордон США

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    Трамп погрожує закрити південний кордон США

    Мексика нічого не робить для допомоги у зупинці потоку незаконних мігрантів, зазначив Трамп

    Президент США Дональд Трамп погрожує повністю закрити американсько-мексиканський кордон, якщо наплив незаконних мігрантів з території Мексики не зменшиться.

    Про це він зазначив на своїй сторінці у мережі Твіттер.

    «Мексика нічого не робить для допомоги у зупинці потоку незаконних мігрантів до нашої країни. Вони говорять і нічого не роблять. Так само Гондурас, Гватемала та ель-Сальвадор, які роками беруть наші гроші і нічого не роблять. Демократам усе одно, дуже погані закони. Можу закрити південний кордон«, - зазначив Трамп.

    Нагадаємо, Сенат і Палата представників США цього місяця більшістю голосів ухвалили резолюцію, яка зупиняє дію указу Трампа про надзвичайний стан на південному кордоні США. Проте 15 березня президент Трамп вперше за свою каденцію в Білому домі скористався правом вето, щоби заблокувати ініціативу законодавців.

    Згодом палата представників Конгресу США на чолі з демократичною спробувала подолати вето президента, але не змогла набрати достатню кількість голосів для цього.

    США Мексика президент кордон
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