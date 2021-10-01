Транш МВФ «відпочиває». Нацбанк назвав суму переказів, які надійшли в Україну з початку року

За трохи бідьше ніж пів року в Україну з-за кордону було переказано $9 мільярдів

За січень-серпень 2021 року в Україну надійшло $9 млрд, майже на 20% більше, ніж роком раніше

У період з січня по серпень цього року обсяг грошових переказів в Україну з-за кордону зріс майже на 20%. У той час, коли Україна другий рік веде безуспішні переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового кредиту, обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону склав $9 млрд з початку поточного року. Про це йдеться у даних Національного банку України.

Це 19,2% більше, ніж за відповідний період минулого року. Водночас сума грошових переказів через неформальні канали склала за цей період $3,818 млрд. Це на 29,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому, грошові перекази за серпень за попередніми підрахунками склали $1,229 млрд – на $203 млн більше, ніж роком раніше.

Більшу частину цієї суми склала чиста оплата праці – $833 млн, приватні перекази – ще $396 млн.

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Майже півтора року Україна безуспішно веде переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про отримання чергового траншу в межах 18-місячної програми stand-by на SDR 3,6 млрд (майже $5 млрд).

Нагадаємо, 21 вересня в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Місія працюватиме в онлайн-режимі. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми Stand-By, що підтримується МВФ.

Україна в рамках другого траншу очікує $750 млн відповідно до програми stand-by, яку повинні розглянути під час віртуальної зустрічі.

Глава Нацбанку хоче продовжити терміни чинної програми з МВФ.