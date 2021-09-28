Глава Нацбанку хоче продовжити терміни чинної програми з МВФ

Чинна програма з МВФ закінчується 8 грудня

Україна буде обговорювати з МВФ продовження програми stand-by на шість – дев'ять місяців. Про це LB.ua повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко.

«З 21 вересня в Україні у віртуальному режимі працює місія МВФ. Національний банк виконав усі структурні маяки, закріплені за установою в Меморандумі про співпрацю України з МВФ. Згідно з первинним графіком, наступний транш – 500 млн спеціальних прав запозичень, що трохи більше $700 млн. Однак, за результатами переговорів під час місії, сума наступних траншів може бути скоригована», – розповів Шевченко.

Глава НБУ зазначив, що чинна програма закінчується 8 грудня і її хочуть продовжити.

«Зараз ми проводимо консультації з МВФ і сподіваємося на рішення про її продовження на шість – дев'ять місяців. Цей термін обумовлений технічною необхідністю – саме стільки часу потрібно для того, щоб пройти всі передбачені програмою перегляди. І вже зараз, домовляючись про продовження поточної програми, Україні потрібно сідати за стіл переговорів з МВФ і обговорювати базові підходи та принципи, на яких будуть будуватися економічні зміни в наступні три – п’ять років», – додав Шевченко.

Він наголосив на важливості подальшої співпраці з МВФ і сподівається, що рішення про наступний транш буде прийнято на початку листопада.

Раніше радник Зеленського сказав, коли МВФ може надати Україні новий транш.

Нагадаємо, 21 вересня в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Місія працюватиме в онлайн-режимі. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми Stand-By, що підтримується МВФ.

Україна в рамках другого траншу очікує $750 млн відповідно до програми stand-by, яку повинні розглянути під час віртуальної зустрічі.

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