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    У світі

    У Північній Кореї сталася низка вибухів, є постраждалі

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    У місті Хайсан на території Північної Кореї вибухали балони з газом - У Північній Кореї сталася низка вибухів, є постраждалі
    У місті Хайсан на території Північної Кореї вибухали балони з газом
    Скріншот з відео

    ЗМІ повідомили, що в результаті вибухів газу в житловому районі прикордонного міста Хайсан загинули або отримали поранення десятки людей

    У мережі опублікували відео загоряння в результаті вибухів в Північній Кореї, зняте з території Китаю.

    Як повідомляє Associated Press, в результаті вибуху газу постраждали десятки людей.

    Причина вибухів поки точно не встановлена. Влада як Китаю, так і Північної Кореї офіційно не коментувала вибухи.

    Південнокорейські ЗМІ повідомили, що в результаті вибухів газу в житловому районі прикордонного міста Хайсан загинули або отримали поранення десятки людей.

    Північнокорейське місто Хайсан розташоване через річку від кордону з Китаєм.

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