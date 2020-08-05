У Північній Кореї сталася низка вибухів, є постраждалі



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У місті Хайсан на території Північної Кореї вибухали балони з газом Скріншот з відео

ЗМІ повідомили, що в результаті вибухів газу в житловому районі прикордонного міста Хайсан загинули або отримали поранення десятки людей

У мережі опублікували відео загоряння в результаті вибухів в Північній Кореї, зняте з території Китаю.

Як повідомляє Associated Press, в результаті вибуху газу постраждали десятки людей.

Причина вибухів поки точно не встановлена. Влада як Китаю, так і Північної Кореї офіційно не коментувала вибухи.

Південнокорейські ЗМІ повідомили, що в результаті вибухів газу в житловому районі прикордонного міста Хайсан загинули або отримали поранення десятки людей.

Північнокорейське місто Хайсан розташоване через річку від кордону з Китаєм.

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