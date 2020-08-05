П'ять причин, які розвалюють справу «Роттердам +»

Три з половиною роки НАБУ розслідують формулу «Роттердам +»

Мовою оригіналу

Три с половиной года уйма вовлеченных в процесс детективов регулярно получает высокие зарплаты. Но трех с половиной лет оказалось недостаточно, чтобы хоть как-то приблизить дело к суду. Уверен, не хватит и еще трех с половиной лет. И вот почему:

1. МВФ выступает за импортный паритет. Формула Роттердам+ была основана на импортном паритете – стоимость угля привязывалась к европейским ценам и расходам на транспортировку. В начале июня Владимир Зеленский поставил подпись под меморандумом с МВФ, исходя их которого Украина обязывается формировать цену газа для внутреннего рынка на основе импортного паритета. Детективам сложно обосновать зловредность угольного Роттердам+ при том, что крупнейший международный донор Украины приветствует введение газовой формулы Амстердам+.

2. После отмены Роттердам+ за энергетический уголь мы стали платить больше. Если сопоставить официальные цифры стоимости закупки угля по старому и новому порядку (во время действия Роттердам+ и после его отмены), то окажется, что переплата потребителей электроэнергии составила 4,441 млрд грн. Вы будете смеяться, но пока НАБУ расследует дело о введении Роттердам+, Государственное бюро расследований (ГБР) с марта этого года расследует обстоятельства отмены формулы. Тем, кто отменял Роттердам+ вменяется «завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением».

3. Роттердам+ оказался наиболее быстрым и прозрачным способом ликвидации угольной коррупции. Наверное, все слышали о чудовищных коррупционных схемах, охвативших государственную энергогенерирующую компанию «Центрэнерго» после смены власти и отмену Роттердам+ в 2019 году. Через фирмы-прокладки Коломойского туда поставлялся российский уголь по завышенной цене, из-за чего прибыльное госпредприятие в течении года получила многомиллиардные убытки. После вмешательства Минэнерго новый менеджмент «Центрэнерго» согласился подписать контракт на закупку угля по формуле Роттердам+. Цена по формуле оказалось даже на 20% ниже, чем регуляторная цена госшахт.

4. Официальные экспертизы подтверждают законность и экономическую обоснованность Роттердам+. И Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, и Европейская ассоциация угля EURACOAL признали формулу оправданным и прозрачным механизмом ценообразования. Собственно, отсутствие негативных выводов экспертов и является ключевой преградой для судебной перспективы дела. Подложить к делу детективы могут лишь политические заявления лиц, полностью дискредитировавших себя лоббированием импорта российской электроэнергии, миллиардными убытками «Центрэнерго» и тотальным схематозом на энергорынке.

5. Здравый смысл. Формула Роттердам+ прекратила практику ценовой дискриминации украинского угля. Противники формулы требовали введения двух цен – высокой для иностранного угля и заниженной для украинского. История мирохозяственных процессов – это битва за преференции для национальных производителей. Многие правительства по всему миру до сих пор вводят разнообразные квоты и заградительные пошлины, защищающие свои предприятия от импорта. Им оппонируют сторонники свободной торговли, у них свои не лишенные смысла аргументы, в их понимании все должны быть в равных условиях. И только третья группа – компрадоры – добиваются худших условий для национальных предприятий. Именно они пытаются убедить всех в том, что ценовая дискриминация украинских шахт, царившая до введения Роттердам+, была благом. Но это легко делать в эфирах «1+1». В процессе судебного заседания, где высказаться дают всем сторонам, миссия компрадоров становится фактически невыполнимой.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»