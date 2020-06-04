  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною

    • Розсилка
    Турецька національна авіакомпанія Turkish Airlines вже відкрила продаж квитків на рейси&nbsp;з Києва до Стамбула&nbsp;з 15 червня - Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною
    Турецька національна авіакомпанія Turkish Airlines вже відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Стамбула з 15 червня

    З України перші рейси до Туреччини заплановані на 15 червня

    Туреччина відновлює авіаспрлучення з 40 країнами, серед яких і Україна, вже з 10 червня. Про це свідчать заява міністра транспорту Туреччини Аділя Караісмаілоглу та дані авіакомпанії Turkish Airlines.

    Зазначається, що в Україні відновлення зовнішнього авіасполучення заплановане на 15 червня, тому перші українські літаки до Туреччини полетять у середині першого місяця літа. 

    За словами міністра Туреччини, країна вже домовилася про відновлення польотів з Україною, Австрією, Литвою, Сербією, Казахстаном, Албанією, Білоруссю, Молдовою, Узбекистаном, Марокко, Йорданією, Суданом та Італією.

    «Вже 10 червня турецькі літаки полетять до Болгарії, Катару, Греції та Бахрейну», - додав турецький урядовець.

    При цьому турецька національна авіакомпанія Turkish Airlines вже відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Стамбула з 15 червня.

    Нагадаємо, раніше Туреччина планувала відновити авіасполучення з Україною з 1 липня.

    Також Греція знову відкриється для іноземних туристів з 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн. Також Португалія готова приймати туристів. 

    Як повідомлялося, Україна з 5 червня відновлює внутрішнє авіасполучення.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

    Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

    З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

    Читайте також:
    Туреччина авіаперевезення Україна кордон Марокко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ