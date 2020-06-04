Туреччина назвала дату відновлення авіасполучення з Україною



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Турецька національна авіакомпанія Turkish Airlines вже відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Стамбула з 15 червня

З України перші рейси до Туреччини заплановані на 15 червня

Туреччина відновлює авіаспрлучення з 40 країнами, серед яких і Україна, вже з 10 червня. Про це свідчать заява міністра транспорту Туреччини Аділя Караісмаілоглу та дані авіакомпанії Turkish Airlines.

Зазначається, що в Україні відновлення зовнішнього авіасполучення заплановане на 15 червня, тому перші українські літаки до Туреччини полетять у середині першого місяця літа.

За словами міністра Туреччини, країна вже домовилася про відновлення польотів з Україною, Австрією, Литвою, Сербією, Казахстаном, Албанією, Білоруссю, Молдовою, Узбекистаном, Марокко, Йорданією, Суданом та Італією.

«Вже 10 червня турецькі літаки полетять до Болгарії, Катару, Греції та Бахрейну», - додав турецький урядовець.

При цьому турецька національна авіакомпанія Turkish Airlines вже відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Стамбула з 15 червня.

Нагадаємо, раніше Туреччина планувала відновити авіасполучення з Україною з 1 липня.

Також Греція знову відкриється для іноземних туристів з 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн. Також Португалія готова приймати туристів.

Як повідомлялося, Україна з 5 червня відновлює внутрішнє авіасполучення.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

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