Туреччина назвала дату відновлення пасажирських перевезень з Україною
Туреччина планує відкрити кордон з 1 липня
Туреччина готова відкрити свої кордони для відновлення регулярних пасажирських рейсів з України з 1 липня. Про це повідомляє портал TurizmGuncel .
Зазначається, що з 1 липня Туреччина також відкриє кордон для Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади і Швеції.
Відповідно до опублікованого виданням плану, Туреччина планує відкривати авіакордони в дев'ять етапів.
Відновлювати пасажирське авіасполучення з іншими країнами Туреччина почне з 10 червня, запустивши рейси для Бахрейну, Болгарії, Катару і Греції. В останню чергу Туреччина відновить авіасполучення зі Сполученими Штатами - з 1 вересня.
Раніше стало відомо, що Україна і Туреччина ведуть переговори про відновлення авіасполучення і туристичних подорожей між країнами, які були припинені через пандемію коронавіруса.
Нагадаємо, уряд Іспанії розглядає можливість дозволити в'їзд на територію країни туристам з держав із порівняно сприятливою епідеміологічною ситуацією. При цьому влада розглядає створення так званих «безпечних коридорів» для мандрівників.
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