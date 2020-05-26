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    Економіка та фінанси

    Туреччина назвала дату відновлення пасажирських перевезень з Україною

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    Відновлювати пасажирське авіасполучення з іншими країнами Туреччина почне з 10 червня, запустивши рейси для Бахрейну, Болгарії, Катару і Греції - Туреччина назвала дату відновлення пасажирських перевезень з Україною
    Відновлювати пасажирське авіасполучення з іншими країнами Туреччина почне з 10 червня, запустивши рейси для Бахрейну, Болгарії, Катару і Греції

    Туреччина планує відкрити кордон з 1 липня

    Туреччина готова відкрити свої кордони для відновлення регулярних пасажирських рейсів з України з 1 липня. Про це повідомляє портал TurizmGuncel .

    Зазначається, що з 1 липня Туреччина також відкриє кордон для Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади і Швеції.

    Відповідно до опублікованого виданням плану, Туреччина планує відкривати авіакордони в дев'ять етапів.

    Відновлювати пасажирське авіасполучення з іншими країнами Туреччина почне з 10 червня, запустивши рейси для Бахрейну, Болгарії, Катару і Греції. В останню чергу Туреччина відновить авіасполучення зі Сполученими Штатами - з 1 вересня.

    Раніше стало відомо, що Україна і Туреччина ведуть переговори про відновлення авіасполучення і туристичних подорожей між країнами, які були припинені через пандемію коронавіруса.

    Нагадаємо, уряд Іспанії розглядає можливість дозволити в'їзд на територію країни туристам з держав із порівняно сприятливою епідеміологічною ситуацією. При цьому влада розглядає створення так званих «безпечних коридорів» для мандрівників.

    Також Іспанія відновила повітряне і водне сполучення з Італією. 

    До слова, у Хорватії туристична індустрія відновила роботу після карантинних обмежень, що діяли з березня. 

    Албанія 1 червня відкриє кордони і пляжі.

    Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн. Також Португалія готова приймати туристів.

     

    Туреччина Греція пляжі Іспанія Україна кордон влада Албанія коронавірус
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