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    У світі

    Португалія готова приймати туристів

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    Португалія готова приймати туристів - Португалія готова приймати туристів
    Португалія готова приймати туристів

    В аеропортах туристам будуть вимірювати температуру

    Португалія готова приймати туристів. Однак по прибуттю у них будуть вимірювати температуру.

    Про це заявив міністр закордонних справ країни Аугушту Сантуш Сілва в інтерв'ю виданню Observador.

    За його словами, Португалія «з радістю прийме туристів».

    «Туристи, які прилітають на літаку в Португалію, не будуть проходити карантин, але повинні пройти мінімальний санітарний контроль, який встановлять наші відповідні органи. Робота системи охорони здоров'я в Португалії налагоджена, і це дуже важливо, щоб приймати людей. Крім того, були вже опубліковані правила щодо громадських місць, музеїв, пляжів, готелів, ресторанів, які гарантують безпеку людей», - заявив міністр.

    До слова, Греція назвала 20 країн, з яких почне приймати туристів. України у списку немає, натомість є Чехія. 

    Жителям наступних двадцяти країн, які, на думку Греції, показали позитивні епідеміологічні дані, буде дозволено в'їхати в країну з 15 червня: Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина і Австрія знову відкриють спільний кордон з 15 червня.

    До слова, у Румунії з 1 червня почнуть працювати курорти на чорноморському узбережжі.


    туризм Португалія карантин кордон
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