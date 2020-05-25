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    Албанія 1 червня відкриє кордони і пляжі

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    Із 1 червня в Албанії відкриють пляжі лише для готелів, а після 10 червня - для всіх - Албанія 1 червня відкриє кордони і пляжі
    Із 1 червня в Албанії відкриють пляжі лише для готелів, а після 10 червня - для всіх

    Перш за все Албанія відкриє кордон з державами, які не входять до ЄС - Косовом, Північною Македонією та Чорногорією

    Албанія відкриє сухопутні кордони з сусідніми країнами та почне відкривати пляжі з 1 червня. 

    Про це повідомляє «Балканський оглядач». 

    Прем'єр-міністр країни Еді Рама оголосив, що Албанія відкриє кордон з державами, які не входять до ЄС - Косовом, Північною Македонією та Чорногорією.

    За його словами, Албанія готова відкрити також повітряні кордони і з країнами Європейського Союзу, але це вимагатиме взаємного схвалення. Сам ЄС закрив свої кордони до 15 червня.

    З початку червня в Албанії почнуть відкриватися для відвідування пляжі. Це відбуватиметься поетапно - з 1 червня відкриють пляжі лише для готелів, а після 10 червня - для всіх.

    Наразі в країні діють пом'якшені карантинні обмеження, які були одними з найбільш жорстких в Європі. Зокрема, все ще діє нічна комендантська година в «червоних зонах», осередках розповсюдження коронавірусу. Там обмежено рух населення на вихідних та за межі свого району.

    Загальна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії в Албанії на 24 травня становить 998. Померли 32 людини. 

    Нагадаємо, Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн.

    Зазначимо, що Іспанія почне приймати туристів з липня. Також Португалія готова приймати туристів.

     

    ЄС пляжі відпочинок туризм готель кордон мандрівка Албанія
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