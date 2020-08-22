Туреччина виявила у Чорному морі «найбільше у своїй історії» газове родовище



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За словами президента Ердогана, виявлене родовище – найбільше за всю історію Туреччини

Попередня оцінка запасів газу родовищі – щонайменше 320 мільярдів кубометрів

Туреччина виявила величезні поклади природного газу в акваторії Чорного моря.

Про це в п'ятницю, 21 серпня, заявив під час виступу в Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

За словами Ердогана, виявлене родовище – найбільше за всю історію країни. Попередня оцінка запасів газу в цьому родовищі – 320 мільярдів кубометрів, а можливо й «значно більше», сказав Ердоган.

Промисловий видобуток газу на цьому родовищі розпочнеться незабаром, тож уже 2023 року турецькі споживачі зможуть отримати газ з Чорного моря, додав Ердоган.

Турецький лідер так само підтвердив суперечливий курс своєї країни на те, щоб і надалі проводити пошуки нафти і природного газу в східному Середземномор'ї. Туреччина активізує свої зусилля в цьому напрямку і наприкінці цього року відправить ще один корабель для пробного буріння в Середземномор'ї, заявив Ердоган.

Подібні дії Туреччини викликали різку критику з боку ЄС. Ще на початку тижня у Брюсселі закликали турецький уряд «негайно» припинити пошуки газових родовищ у східному Середземномор'ї.

Греція і Кіпр розглядають пошук турецькими суднами газонафтових родовищ у своїх територіальних водах як порушення їхнього суверенітету. Анкара ж наполягає на тому, що Туреччина, як прибережна держава в Середземномор'ї, так само має право на частину газових родовищ.

Напередодні ЗМІ повідомили, що турецьке судно могло виявити поклади природного газу хорошої якості на ділянці «Дунай-1», а також ще одне родовище біля берегів Туреччини в районі міста Киркларелі.

Джерело: DW