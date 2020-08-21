ЗМІ: Туреччина виявила газові родовища у Чорному морі



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Турецьке бурове судно Fatih

Президент Туреччини сьогодні має оголосити громадянам «дуже хорошу новину», яка відкриє нову еру для країни

Турецьке бурове судно Fatih виявило в Чорному морі відразу кілька родовищ природного газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Судно проводить геологорозвідувальні роботи в Чорному морі з 20 липня на ділянці «Дунай-1», який розташований недалеко від перетину болгарської та румунської морських кордонів з внутрішніми водами Туреччини.

За даними турецьких ЗМІ, судно могло виявити поклади природного газу хорошої якості на ділянці «Дунай-1», а також ще одне родовище біля берегів Туреччини в районі міста Киркларелі.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає, проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що в п'ятницю, 21 серпня, оголосить громадянам «дуже хорошу новину», яка відкриє нову еру для країни.