ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами за «зеленими тарифами»



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У банку зазначили, що ситуація загрожує підривом довіри інвесторів до сектору, а також загалом до України як до стабільного напряму для інвестування

Європейський банк реконструкції та розвитку просить президента України Володимира Зеленського вирішити проблему виплат за «зеленим тарифом», що виникла після рішення суду. Як передає УНІАН, про це йдеться в листі на адресу Зеленського за підписом директора ЄБРР в регіоні Східна Європа і Кавказ Маттео Патроне, який є в розпорядженні «Економічної правди».

«Нещодавнє припинення Київським окружним адміністративним судом рішенням Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг щодо тарифів на послуги передачі та диспетчеризації серйозно вплинуло на сектор відновлювальної енергетики. Загалом, ця ситуація загрожує підривом довіри інвесторів до сектору, а також в цілому до України як до стабільного напряму для інвестування. Безумовно, ЄБРР буде дуже важко продовжувати подальше фінансування проектів з відновлюваної енергетики», - сказано в листі.

Відповідно, ЄБРР закликає президента України втрутитися та посприяти розв'язанню проблеми. «Попросимо Вашої підтримки у розв'язанні цього нагального питання платежів виробникам відновлюваної енергії. Як один з найбільших інвесторів у цьому секторі, Банк дуже сподівається, що виплати компаніям з відновлюваної енергетики будуть відновлені негайно, і, звичайно, готовий надати всю необхідну підтримку владі в цьому питанні».

Як повідомляли ЗМІ, 27 червня Окружний адмінсуд Києва в результаті позову АТ «Нікопольський завод феросплавів» призупинив дію постанов НКРЕКП, якими встановлювалися тарифи Укренерго на передачу та диспетчерське управління з 1 липня.

12 липня НКРЕКП прийняла нову Постанову, знизивши на 10% тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами з 1 серпня 2019 року - до 312,14 гривні/МВт∙год.

22 липня АТ «Нікопольський завод феросплавів» знову звернулося з позовом щодо рішення Нацкомісії з метою скасувати нову постанову.

Якщо Окружний адмінсуд Києва прийме рішення на користь підприємства, «Укренерго» не зможе купити електроенергію для компенсації технологічних втрат в мережах і не зможе компенсувати різницю між ринковими та «зеленим» тарифом гарантувати покупцеві.

У свою чергу, ДП «Гарантований покупець» 26 липня направило до Господарського суду Києва позов про стягнення з НЕК «Укренерго» авансового платежу в розмірі 1,58 мільярда гривень. Причиною позову стало невиконання з боку «Укренерго» своїх зобов'язань з оплати «Гарантованому покупцеві» послуги щодо забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів роботи нового ринку.