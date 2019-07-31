Зниження тарифу «Укренерго» дозволить зменшити вартість електроенергії для всіх споживачів, - експерт



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На думку радника міністра енергетики, знизити тариф «Укренерго» можна шляхом перегляду прогнозного енергобалансу

Зниження тарифу на послуги «Укренерго» дозволить зменшити вартість електроенергії для всіх промислових споживачів, а не окремих підприємств. Про це заявив позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех.

«Зниження тарифу «Укренерго» - це зниження тарифів для всіх споживачів - юридичних осіб. Знизити тарифи для конкретних підприємств регулятор, місто і влада не можуть. Інше питання - створювати умови для того, щоб на конкурентних сегментах ринку такі підприємства могли знайти дешевшого виробника, постачальника – так. Ось, наприклад, ці 10% «Енергоатому», які на ринку продаються, і «Центренерго» з фіксованими цінами, нижче яких не можна продавати, - ці обсяги можуть бути змінені», - заявив Чех.

На думку експерта, знизити тариф «Укренерго» можна шляхом перегляду прогнозного енергобалансу.

«Вже були дискусії з приводу того, чи слід змінити прогнозний баланс виробництва електроенергії, у тому числі оптимізуючи, і в меншу сторону, виробництво сонячної енергії цьогоріч. Тому що, виходячи з, як багато хто вважає, завищеного прогнозу виробітку сонячною енергетикою, виникає зобов'язання «Укренерго» платити, і відповідно, з'явився ось цей тариф 54 копійки. Але готовність сонячних станцій по датах введення у цьому році, і в цьому році взагалі – це все визначає обсяг електроенергії, що продається за спеціальними фіксованими цінами. І він, швидше за все, буде нижче, і значно. Тобто, тут існує певний резерв. Потрібно робити розрахунки, не прогнозування, а саме будувати модель, робити розрахунки і знижувати тариф «Укренерго». Але, підкреслюю, це буде для всіх споживачів», - розповів Чех.

Нагадаємо, 27 червня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом АТ «Нікопольський завод феросплавів» зупинив дію постанов НКРЕКП, якими були встановлені тарифи для Національної енергокомпанії «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Вказані постанови були прийняті НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.

12 липня Нацкомісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила для компанії «Укренерго» новий тариф на передачу електроенергії на рівні 312,14 грн/МВт-год, що на 10,2% нижче тарифу, встановленого попередньою постановою, тариф набуде чинності з 1 серпня.

30 липня Окружний адміністративний суд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів у задоволенні клопотання про зупинення дії постанови НКРЕКП №1411 від 12 липня, яким затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії «Укренерго» з 1 серпня.