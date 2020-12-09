Конгрес США схвалив санкції проти «Північного потоку-2»

Конгрес США вніс в оборонний бюджет санкції проти «Північного потоку-2»

Палата представників конгресу США схвалила посилення санкцій проти газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Відповідні заходи містяться в проекті військового бюджету на 2021 рік.

«Законопроект Палати представників містить положення, яке доповнює підрозділ Закону про забезпечення енергетичної безпеки Європи 2019 року з поясненням і розширенню санкцій щодо проектів будівництва газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік», – йдеться в документі.

Таке ж голосування повинно пройти і в Сенаті Конгресу.

Раніше виконувач обов'язків посла США в Німеччині Робін Куінвіль закликала Берлін заблокувати проект «Північний потік-2». На її думку, газопровід стає політичним інструментом, за допомогою якого Москва хоче припинити транзит газу через Україну і розділити Європу.

Раніше повідомлялося, що Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії Німеччини узгодило укладку російського газопроводу «Північний потік-2» в грудні.

Реалізація проекту «Північний потік-2» була припинена через введені США в грудні 2019 року санкцій проти підрядників газопроводу.

Президент Володимир Путін заявив в січні 2020 року, що «Північний потік-2» буде добудований російськими силами, але будівництво завершиться на кілька місяців пізніше, ніж було заплановано.

Як повідомлялося, Трамп пообіцяв ветувати оборонний бюджет з санкціями проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, Конгрес США вніс в оборонний бюджет санкції проти «Північного потоку-2».

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