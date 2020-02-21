У Києві псевдотаксист грабував пасажирів і викидав посеред дороги (фото, відео)



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Поліція затримала 36-річного іноземця після вчинення ним злочину Фото: Нацполіція

Поліція підозрює, що зловмисник мав спільника

Працівники Подільського управління поліції викрили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у незаконному заволодінні майном громадян. У нічний час на своїй автівці він їздив вулицями Києва у пошуках перехожих напідпитку та пропонував їм послуги таксі, а потім грабував їх.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазвичай правопорушник навіть не довозив пасажирів до місця призначення та висаджував їх із авто без грошей, мобільних телефонів та особистих речей.

«Ми затримали 36-річного громадянина іншої держави після вчинення ним злочину, коли він відібрав у чоловіка мобільний телефон та висадив на вулиці Братській. Під час особистого обшуку та огляду автомобіля зловмисника ми виявили та вилучили речі потерпілого. У подальшому за місцем мешкання фігуранта ми провели санкціонований обшук, під час якого вилучили два десятки мобільних телефонів, гаманці, сумки, банківські картки, годинники та прикраси. Тож наразі встановлюємо власників цих речей», - розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Окрім цього, правоохоронці не виключають, що зловмисник мав спільника, оскільки встановили, що у подальшому викрадені телефони розблоковувались та через мобільні банкінги змінювались пін-коди. Це давало змогу знімати кошти з банківських карточок та оформляти кредити у режимі онлайн.

«На даний час ми проводимо оперативно-розшукові заходи, аби встановити всіх учасників злочинної схеми та притягнути їх до кримінальної відповідальності. Також звертаємося до тих, хто став жертвою псевдотаксиста, негайно звернутися до Подільського управління поліції або зателефонувати на спецлінію 102», - додав Іщенко.

Слідчим відділом Подільського управління поліції проводиться досудове розслідування за ст. 186 (Грабіж) та ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.