У Миколаєві озброєний чоловік пограбував пошту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За фактом нападу слідчі почали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України «Розбій»

Погрожуючи пістолетом, зловмисник заволодів понад 17 тисячами гривень і зник

У Миколаєві озброєний чоловік скоїв розбійний напад на поштове відділення.

Про це у середу повідомляє обласна поліція.

Зазначається, що у вівторок, 18 лютого в поліцію звернувся 32-річний працівник поштового сервісу з заявою про те, що на їх відділення скоєно напад.

Заявник сказав, що перед закриттям на пошту увірвався незнайомець, обличчя якого було приховано медичною маскою, а на голові був капюшон. Погрожуючи пістолетом, зловмисник заволодів понад 17 тисячами гривень і зник.

За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України «Розбій».

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві підірвали банкомат і пограбували банк.