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    Кримінал

    У Миколаєві озброєний чоловік пограбував пошту

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    За фактом нападу слідчі почали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України &laquo;Розбій&raquo; - У Миколаєві озброєний чоловік пограбував пошту
    За фактом нападу слідчі почали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України «Розбій»

    Погрожуючи пістолетом, зловмисник заволодів понад 17 тисячами гривень і зник

    У Миколаєві озброєний чоловік скоїв розбійний напад на поштове відділення.

    Про це у середу повідомляє обласна поліція.

    Зазначається, що у вівторок, 18 лютого в поліцію звернувся 32-річний працівник поштового сервісу з заявою про те, що на їх відділення скоєно напад.

    Заявник сказав, що перед закриттям на пошту увірвався незнайомець, обличчя якого було приховано медичною маскою, а на голові був капюшон. Погрожуючи пістолетом, зловмисник заволодів понад 17 тисячами гривень і зник.

    За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України «Розбій».

    Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві підірвали банкомат і пограбували банк.

    Національна поліція України кримінал зброя Миколаїв напад пограбування пошта
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