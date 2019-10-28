Пакунок малюка: Мінсоцполітики перегляне його вміст, але вартість не зміниться



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З початку реалізації проєкту 329 773 українські дитини отримали «пакунок малюка»

Ціна «пакунка» залишиться колишньою — у межах п'яти тисяч гривень

Міністерство соціальної політики збирається переглянути вміст «пакунку малюка» на 2020 рік, проте його вартість залишиться колишньою — у межах п'яти тисяч гривень.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, інформує пресслужба відомства.

«Що ж до вмісту пакунку малюка, він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада — початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна «пакунка» залишиться колишньою — у межах п'яти тисяч гривень. Постанову ми не змінюємо», – розповів Коваль.

Він також зазначив, що Міністерство соціальної політики знайшло вирішення проблеми із «бебі-боксами» для жителів Донецької області. У відомстві зазначають, що Донецька область – єдина в Україні, яка з початку програми «пакунок малюка», не отримала жодного «бебі-боксу».

За словами Коваля, вирішення лежить у монетизації «пакунку малюка» – тобто замість бебі-боксу породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

«Монетизація цієї програми в Донецькій області – захід, на який ми пішли заради людей. Інтереси людей не мають страждати через процедурні моменти. Ми вважаємо, що це правильне рішення», – підкреслив заступник міністра.

У Мінсоцполітики також інформують, що з початку реалізації проєкту 329 773 дитини отримали «пакунок малюка», що становить 99 % від кількості дітей, народжених з 1 вересня 2018 року.

У тому числі 233 946 із 232 114 новонароджених дітей забезпечено «пакунком малюка» у поточному році.

Також повідомляється, що з 1 вересня 2018 доставлено 364 985 «пакунків малюка».