Уряд визначив ціну «пакунку малюка» на 2020 рік документ



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«Пакунок малюка» обмежили еквівалентом в 5 тисяч гривень

Кабінет міністрів України на 2020 рік визначив розмір одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» в еквіваленті 5 тис. гривень. Про це повідомляє у Telegram нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Згідно з прийнятою постановою, вартість одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» складе не більше 5 тис. гривень. Крім того, уряд переглянув порядок надання даного виду соціальної допомоги.

Відзначимо, бюджет-2020 передбачає витрати на програму виплати деяких видів допомоги. Цією програмою передбачені видатки в розмірі 1,6 млрд гривень на «пакунки малюка» для 331 тис. сімей.

Нагадаємо, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати «пакунки малюка».

У жовтні 2019 року повідомлялося, що Кабмін збирається переглянути вміст «пакунків малюка». До цього пакунку входить 25 найменувань предметів, у тому числі міцна картонна коробка, яка має служити немовляті колискою на перший час.