«Надовго мене не вистачить»: міністр юстиції хоче хоча б 80 тисяч зарплати



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Денис Малюська заявив, що в уряді готові підвищити зарплату, і підкреслив – це важливо і для міжнародних інвесторів

Раніше міністр Денис Малюська витрачав на місяць не менше 100 тисяч гривень, а зараз він скаржиться, що доводиться економити

Міністр юстиції України Денис Малюська поскаржився, що його не влаштовує зарплата державного службовця, і зараз він використовує гроші, отримані на попередній роботі. За його словами, він піде з посади, якщо ситуація не зміниться.

Про це Малюська розповів в інтерв'ю «24 каналу».

Він пояснив, що усі попередні місяці роботи він щомісяця отримував як міністр всього лише по 16 тисяч. Однак останній місяць ситуація змінилася у дещо кращому напрямку.

«Але от останній місяць ми домовилися про надбавки. І багато з міністрів їх отримали. У мене вже приблизно 29 тисяч гривень», – сказав Малюська.

Він додав, що така цифра його також не задовільняє, і загалом – великій родині з чотирма дітьми тепер доводиться економити.

«З такою низькою зарплатою, яка в мене була в перші місяці – це 16 тисяч – за моїми розрахунками, мені мало би вистачити прожити рік. В мене є з попередньої, слава Богу, роботи нормальні заощадження: пенсійні і такі… Це була міжнародна організація, тому я сплачував не у місцевий пенсійний фонд, а в Штатах акумулювалися кошти. А так – мої витрати стандартні щомісячні істотно більшими були. Не менше 100 тисяч на місяць я раніше витрачав. Відповідно, зараз ми витрачаємо менше, намагаючись економити. Але все одно це вкрай складно», – підкреслив Малюська.

«Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч – надовго мене не вистачить. Менше – це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів», – наголосив міністр.

Водночас Малюська заявив, що в уряді готові підвищити зарплату, і підкреслив – це важливо і для міжнародних інвесторів.

«Так, звичайно. Є консенсус всередині уряду. І більше того, навіть міжнародні інвестори, які вкладають кошти в Україну, постійно нас про це питають. Адже розуміють: уряд, який отримує мізерну заробітну плату, живе коштом чогось іншого. Це можуть бути тільки хабарі або додаткові неформальні витрати під якісь зобов’язання. Ми так не працюємо. Відповідно, в нас немає іншого виходу, окрім як підвищити заробітну плату», – підсумував Малюська.

За його словами, це буде позитивним сигналом для іноземних інвесторів.

«Це буде кроком, аби повірити, що в Україні нарешті працює нормальний уряд, і є розуміння, на що вони живуть і як вони проводять свій час», – додав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроект про бюджет України на 2020 рік: мінімальна зарплата прописана в розмірі 4723 грн.

До слова, у жовтні медіанна заробітна плата в Україні дійшла до 7661 грн. Це означає,що половина офіційно працевлаштованих українців отримують по 6244 грн «легальної» зарплати.