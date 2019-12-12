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    «Надовго мене не вистачить»: міністр юстиції хоче хоча б 80 тисяч зарплати

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    Денис&nbsp;Малюська заявив, що в уряді готові підвищити&nbsp;зарплату, і підкреслив &ndash; це важливо і для міжнародних інвесторів - «Надовго мене не вистачить»: міністр юстиції хоче хоча б 80 тисяч зарплати
    Денис Малюська заявив, що в уряді готові підвищити зарплату, і підкреслив – це важливо і для міжнародних інвесторів

    Раніше міністр Денис Малюська витрачав на місяць не менше 100 тисяч гривень, а зараз він скаржиться, що доводиться економити

    Міністр юстиції України Денис Малюська поскаржився, що його не влаштовує зарплата державного службовця, і зараз він використовує гроші, отримані на попередній роботі. За його словами, він піде з посади, якщо ситуація не зміниться.

    Про це Малюська розповів в інтерв'ю «24 каналу».

    Він пояснив, що усі попередні місяці роботи він щомісяця отримував як міністр всього лише по 16 тисяч. Однак останній місяць ситуація змінилася у дещо кращому напрямку.

    «Але от останній місяць ми домовилися про надбавки. І багато з міністрів їх отримали. У мене вже приблизно 29 тисяч гривень», – сказав Малюська.

    Він додав, що така цифра його також не задовільняє, і загалом – великій родині з чотирма дітьми тепер доводиться економити. 

    «З такою низькою зарплатою, яка в мене була в перші місяці – це 16 тисяч – за моїми розрахунками, мені мало би вистачити прожити рік. В мене є з попередньої, слава Богу, роботи нормальні заощадження: пенсійні і такі… Це була міжнародна організація, тому я сплачував не у місцевий пенсійний фонд, а в Штатах акумулювалися кошти. А так – мої витрати стандартні щомісячні істотно більшими були. Не менше 100 тисяч на місяць я раніше витрачав. Відповідно, зараз ми витрачаємо менше, намагаючись економити. Але все одно це вкрай складно», – підкреслив Малюська.

    «Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч – надовго мене не вистачить. Менше – це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів», – наголосив міністр.

    Водночас Малюська заявив, що в уряді готові підвищити зарплату, і підкреслив – це важливо і для міжнародних інвесторів.

    «Так, звичайно. Є консенсус всередині уряду. І більше того, навіть міжнародні інвестори, які вкладають кошти в Україну, постійно нас про це питають. Адже розуміють: уряд, який отримує мізерну заробітну плату, живе коштом чогось іншого. Це можуть бути тільки хабарі або додаткові неформальні витрати під якісь зобов’язання. Ми так не працюємо. Відповідно, в нас немає іншого виходу, окрім як підвищити заробітну плату», – підсумував Малюська.

    За його словами, це буде позитивним сигналом для іноземних інвесторів.

    «Це буде кроком, аби повірити, що в Україні нарешті працює нормальний уряд, і є розуміння, на що вони живуть і як вони проводять свій час», – додав міністр.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроект про бюджет України на 2020 рік: мінімальна зарплата прописана в розмірі 4723 грн

    До слова, у жовтні медіанна заробітна плата в Україні дійшла до 7661 грн. Це означає,що половина офіційно працевлаштованих українців отримують по 6244 грн «легальної» зарплати.

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