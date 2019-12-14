Міністр освіти Новосад знайшла в українській школі відверту дискримінацію за всіма ознаками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр освіти України Ганна Новосад

Деякі підручники досі містять гендерну дискримінацію – міністр освіти

Міністр освіти України Ганна Новосад оголосила про створення освітньої стратегії щодо гендерної рівності.

Про це вона написала у Facebook.

Міністерка зазначила, що деякі підручники досі містять гендерну дискримінацію (нав’язування дівчатам і хлопцям окремих соціальних ролей і емоційних схем).

«Окремі вибіркові предмети, ховаючись за факультативністю, містять відверту дискримінацію за всіма ознаками», – розповіла Новосад.

На підтвердження своїх слів міністерка оприлюднила деякі цифри. Зокрема дівчата в Україні складають 79% тих, хто вступають на гуманітарні науки і мистецтво, але лише 23 % – вчиться на інженерному профілі, 32% – на будівництві та архітектурі.

«Природний порядок, скаже більшість. Насправді, за результатами PISA, батьки частіше очікують, що їхні сини, а не доньки, працюватимуть у галузі науки, техніки чи інженерії – навіть тоді, коли їхні 15-річні хлопчики та дівчата ладнають з математикою на одному рівні»,– пояснила Новосад.

Нагадаємо, львівську вчительку вигнали з роботи, бо навчала діток переселенців української мови.

Як повідомлялося, атестацію вчителів в Україні хочуть зробити обов’язковою.