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    Наука та освіта

    Міністр освіти Новосад знайшла в українській школі відверту дискримінацію за всіма ознаками

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    Міністр освіти України Ганна Новосад&nbsp; - Міністр освіти Новосад знайшла в українській школі відверту дискримінацію за всіма ознаками
    Міністр освіти України Ганна Новосад 

    Деякі підручники досі містять гендерну дискримінацію – міністр освіти

    Міністр освіти України Ганна Новосад оголосила про створення освітньої стратегії щодо гендерної рівності.

    Про це вона написала у Facebook.

    Міністерка зазначила, що деякі підручники досі містять гендерну дискримінацію (нав’язування дівчатам і хлопцям окремих соціальних ролей і емоційних схем).

    «Окремі вибіркові предмети, ховаючись за факультативністю, містять відверту дискримінацію за всіма ознаками», – розповіла Новосад.

    На підтвердження своїх слів міністерка оприлюднила деякі цифри. Зокрема дівчата в Україні складають 79% тих, хто вступають на гуманітарні науки і мистецтво, але лише 23 % – вчиться на інженерному профілі, 32% – на будівництві та архітектурі.

    «Природний порядок, скаже більшість. Насправді, за результатами PISA, батьки частіше очікують, що їхні сини, а не доньки, працюватимуть у галузі науки, техніки чи інженерії – навіть тоді, коли їхні 15-річні хлопчики та дівчата ладнають з математикою на одному рівні»,– пояснила Новосад.

    Нагадаємо, львівську вчительку вигнали з роботи, бо навчала діток переселенців української мови.

    Як повідомлялося, атестацію вчителів в Україні хочуть зробити обов’язковою.

    міністр мистецтво батьки Ганна Новосад
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