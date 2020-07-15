Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти



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До грудня 2020 року країни ОПЕК+ зменшать скорочення нафтовидобування до 7,7 млн барелів

Пропозиція з'явилася на тлі поступового відновлення попиту на нафтопродукти

Країни Організації країн-експортерів нафти та їх союзники (ОПЕК+) на сьогоднішньому засіданні домовилися про поступове відновлення обсягів нафтодобування.

Про це повідомляє Reuters.

Як розповів міністр енергетики Саудівської Аравії Абдул-Азіз ібн Салман, до грудня 2020 року країни ОПЕК+ зменшать скорочення нафтовидобування до 7,7 млн барелів. Крім того, країни, які перевиконали обмеження у попередні місяці, виплатять компенсації.

За даними документів ОПЕК+, які у своє розпорядження отримало Reuters, вже у серпні та вересні країни-учасниці організації зменшать скорочення до 8,54 млн барелів після компенсацій з боку Ірану, Росії, Казахстану, Анголи та Нігерії.

Зазначимо, напередодні засідання ОПЕК+ з'явилася інформація про наміри деяких країн-учасниць просити про відновлення обсягів нафтовидобування на фоні відновлення попиту на нафтопродукти.

Як відомо, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Каменем спотикання стала позиція Росія, котра відмовилася посилювати обмеження – як це пропонувала Саудівська Аравія. Після цього ціни на нафту, які й так зазнавали тиску через пандемію коронавірусу, стрімко пішли вниз.

На цьому тлі 12 квітня під час міністерського засідання країн-експортерів нафти у форматі ОПЕК+ було ухвалено нову домовленість, яка передбачала добове зниження загального видобутку нафти на 9,7 млн барелів, починаючи з 1 травня. Планувалося, що цей період триватиме два місяці – до 30 червня.

Нагадаємо, російська валюта знову дешевшає через новини про нафту.