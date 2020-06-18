  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У «Київмісьбуді» назвали середню ціну за квадратний метр у столиці

    • Розсилка
    За словами голови будівельного холдингу, у Києві вартість квадратного метра у будинках &laquo;Київміськбуду&raquo; стартує від 17 тис. грн - У «Київмісьбуді» назвали середню ціну за квадратний метр у столиці
    За словами голови будівельного холдингу, у Києві вартість квадратного метра у будинках «Київміськбуду» стартує від 17 тис. грн

    Невелику квартиру у столиці можна купити за 725 тис. грн, - голова «Київміськбуду»

    Президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір стверджує, що ціни за квадратний метр житла під час карантину у столиці не змінилися. Про це Кушнір розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Якщо взяти «сухі» статистичні дані, то у червні 2019 року середня вартість квадратного метра у Києві становила 23 тис. грн., а у травні 2020-го цифра зросла вже до 25 тис грн. за квадрат. Якщо говорити про останні 3 місяці, то активних змін не відбулося, ціни залишались плюс-мінус на одному рівні», - зазначив Кушнір. 

    За словами голови будівельного холдингу, у Києві вартість квадратного метра у будинках «Київміськбуду» стартує від 17 тис. грн.

    «Середній показник коливається близько 22 тис. грн. Вартість квартири залежить не лише від метражу, грає роль і клас об'єкта, і місце розташування, і етап робіт на будівельному майданчику. Чим ближче до завершення будівництва, тим вищою є ціна», - поінформував Кушнір.

    Президент «Київміськбуду» стверджує, що квартиру невеликої площі сьогодні можна купити за 725 тис. грн. «Середня вартість квартири у компанії становить приблизно 1,5 млн грн», - розповів Кушнір.

    Як повідомлялося, з початку 2020 року спостерігається плавне зниження цін на оренду житла в Києві в результаті перевищення пропозиції над попитом.

    Читайте більше:

    Київ будівництво ринок ціни українці житло президент Ігор Кушнір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ