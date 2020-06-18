У «Київмісьбуді» назвали середню ціну за квадратний метр у столиці



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За словами голови будівельного холдингу, у Києві вартість квадратного метра у будинках «Київміськбуду» стартує від 17 тис. грн

Невелику квартиру у столиці можна купити за 725 тис. грн, - голова «Київміськбуду»

Президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір стверджує, що ціни за квадратний метр житла під час карантину у столиці не змінилися. Про це Кушнір розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо взяти «сухі» статистичні дані, то у червні 2019 року середня вартість квадратного метра у Києві становила 23 тис. грн., а у травні 2020-го цифра зросла вже до 25 тис грн. за квадрат. Якщо говорити про останні 3 місяці, то активних змін не відбулося, ціни залишались плюс-мінус на одному рівні», - зазначив Кушнір.

За словами голови будівельного холдингу, у Києві вартість квадратного метра у будинках «Київміськбуду» стартує від 17 тис. грн.

«Середній показник коливається близько 22 тис. грн. Вартість квартири залежить не лише від метражу, грає роль і клас об'єкта, і місце розташування, і етап робіт на будівельному майданчику. Чим ближче до завершення будівництва, тим вищою є ціна», - поінформував Кушнір.

Президент «Київміськбуду» стверджує, що квартиру невеликої площі сьогодні можна купити за 725 тис. грн. «Середня вартість квартири у компанії становить приблизно 1,5 млн грн», - розповів Кушнір.

Як повідомлялося, з початку 2020 року спостерігається плавне зниження цін на оренду житла в Києві в результаті перевищення пропозиції над попитом.