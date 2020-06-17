Столична влада за 100 млн грн перенесе дачі з-під скандального мосту в Биківню



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Столична влада хоче переселити мешканців Русанівських садів

Дачі будуть збудовані на вулиці Радистів у Деснянському районі

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» 15 червня за результатами тендера замовила ТОВ «Київська будівельна компанія – Євросервіс» перенесення дач Русанівських та Воскресенських садів за 99,97 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

У квітні 2017 року ТОВ «Комерційне підприємство Укрпожбезпека» виграло підряд щодо виконання робіт із дачної забудови для перенесення Русанівських та Воскресенських садів на вулицю Радистів у Деснянському районі за 55,75 млн грн, з яких воно отримало 52,58 млн грн. Це потрібно для будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро.

У вересні 2019 року ТОВ «Магістральсервіс» виграло новий підряд на 109,50 млн грн. Але згодом договір розірвали без оплати, бо ДАСУ визнала незаконним відхилення дешевших учасників – ТОВ «Керуюча компанія «Приват» і ТОВ «Будівельна компанія «Світбуд».

Тепер новий підрядник «КБК – Євросервіс» до кінця 2021 року має створити декоративну водойму площею 2 200 кв. м, звести 25 садових будинків площею 30-100 кв. м, будинок охорони із громадською вбиральнею, громадську будівлю, влаштувати інженерні мережі, стоянку для пожежного автомобіля та доріг, благоустроїти та озеленити територію.

Нагадаємо, жителі Русанівських садів 15 червня перекривали Центральну Садову вулицю, оскільки були незадоволені тим, що з’їзди з Подільського мосту виходитимуть на цю вулицю.

17 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто не може зупинити будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу на догоду групі людей, оскільки цей міст – важлива магістраль для кількох мільйонів мешканців столиці і є об’єктом загальнодержавного значення. За його словами, активісти, які перекривали рух, порушили умови меморандуму про співпрацю.

Раніше Кличко показав, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Джерело: Наші гроші