У «Київміськбуді» розказали, як змінилися обсяги продажів житла під час карантину



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Квітень був провальним, а у травні ситуація вирівнялась – кількість угод щодо купівлі квартир була приблизно такою ж, як у березн - Кушнір

У суспільстві панували панічні настрої, люди розгубились і за нерухомістю не поспішали, - визнає Кушнір

Президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір розповів, що протягом першого тижня після запровадження карантину дзвінків у відділ продажу щодо купівлі практично не було. Про це Кушнір розповів в інтерв’ю «Главкому».

«У суспільстві панували панічні настрої, люди розгубились і за нерухомістю не поспішали. Проте вже через тиждень ситуація почала вирівнюватись: отямившись, люди почали думати, куди вкладати кошти. Якщо під час першого тижня карантину ми надавали 3-5 онлайн-консультацій на день, то у середині квітня їхня кількість зросла до 20-25», - зазначив президент будівельного холдингу.

Кушнір каже, якщо ж брати динаміку за останні три місяці, то у березні продажі були незначною мірою нижчими, ніж у докарантинний період.

«Квітень був провальним, а у травні ситуація вирівнялась – кількість угод щодо купівлі квартир була приблизно такою ж, як у березні», - стверджує голова правління «Київміськбуду».

Кушнір зауважив, що останнім часом покупці стали більш прискіпливими. «Цікавляться документами на будівництво, його законністю, часто приходять із юристами. Щоправда, такий тренд розпочався задовго до карантину. На мою думку, це дуже хороша тенденція», - наголосив президент будівельного холдингу.

Як повідомлялося, у середині грудня минулого року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що будинки однієї з найбільших будівельних компаній в Україні – «Укрбуду» – добудує «Київміськбуд».