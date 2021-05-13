У квіті українці продали банкам максимальний за шість років обсяг валюти

Чистий продаж іноземної валюти українцями з початку року по 11 травня склав $ 970 млн

У квітні українці скупили валюти на $ 1,69 млрд, а продали рекордну з початку року суму – $ 2,24 млрд

У квітні українські банки купили у населення готівкової валюти на $ 470 млн більше, ніж продали. Цей місячний показник є найбільшим з 2015 року.

Як написав у Facebook глава ради Національного банку Богдан Данилишин, таке зростання пропозиції на валютному ринку з боку клієнтів банків сприяє зміцненню курсу гривні, яке спостерігається третій тиждень поспіль і вже досягло 1,5-місячного максимуму.

Зазначається, що чистий продаж іноземної валюти українцями з початку року по 11 травня склав $ 970 млн, з них $ 706 млн – операції з готівкою.

Водночас обсяг операцій клієнтів банків з безготівковою валютою в квітні знизився на 12,1% за операціями з продажу іноземної валюти та на 8,5% за операціями з купівлі іноземної валюти.

«Перевага попиту на іноземну валюту над пропозицією по клієнтських операціях в квітні склала $ 520 млн (в тому числі на умовах «форвард» – $ 286,5 млн), і задовольнялася головним чином за рахунок операцій з продажу банками іноземної валюти з позиції», – зазначив Данилишин.

За даними Національного банку, в квітні 2021 року українці загалом скупили валюти на $ 1,69 млрд. А продали рекордну з початку року суму – $ 2,24 млрд. Чистий продаж минулого місяця досяг $ 545 млн грн.

До слова, найбільші банки України закрили сотні відділень.

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