У Міністерстві нфраструктури розповіли скільки треба коштів на повернення українців з-за кордону



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З-за кордону мають евакуювати 35 тисяч 479 громадян і для цього планується здійснити 175 рейсів, - міністр

Для повернення майже 35,5 тис українців авіарейсами потрібно понад $4 млн - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував Кабінету міністрів виділити з резервного фонду держбюджету понад $4 млн на повернення українців з-за кордону авіарейсами.

Відповідну пропозицію Криклій озвучив на засіданні уряду 18 березня.

«Міністерство інфраструктури розрахувало потребу в коштах на здійснення заходів з евакуації громадян України шляхом перевезення пасажирів авіаційним транспортом на нерегулярній основі, які мають намір повернутися в Україну та потребують евакуації Так, загальний обсяг асигнувань, які пропонується виділити з резервного фонду бюджету, складає суму, еквівалентну $4 161 750», - сказав Криклій.

Міністр додав, що йдеться про евакуацію 35 тисяч 479 громадян і для цього планується здійснити 175 рейсів.

Голова уряду Денис Шмигаль зауважив у відповідь, що пропозицію Криклія внесено до протокольного доручення відповідним міністерствам з напрацюванням протягом одного дня і винесенням на розгляд Кабміну, ймовірно, на позачерговому засіданні.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 березня відбулося відкрите засідання уряду.

Зокрема, Кабмін вирішив відшкодувати частину оплати за комунальні послуги, що збільшиться через карантин.

Також у Кабміні заявили, що рішення про закриття метро переглядати не будуть.